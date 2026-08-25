مباحثات قطرية عُمانية بشأن المستجدات الإقليمية

أفادت ، بأن بن آلي ثاني بحث مع نظيره العُماني بدر البوسعيدي علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية.

وأضافت الخارجية القطرية في بيان أن الجانبين بحثا في خلال الاتصال المناقشات الجارية بين سلطنة وإيران بشأن إطار مرحلي مقترح يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز، والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام.

وأكد الشيخ عبد تقدير قطر لجهود سلطنة عُمان ودعمها الكامل لمساعيها الدبلوماسية الهادفة لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي.