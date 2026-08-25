بشأن المحادثات مع عُمان وباكستان هذا ما قاله عراقجي

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أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن التزام بلاده بالسلام والاستقرار يقابله تحرك دبلوماسي راسخ مع دول الجوار، مشيراً إلى أن المحادثات مع مسؤولين باكستانيين وعُمانيين شددت على أهمية التوصل إلى حلول إقليمية.
وأضاف عراقجي في منشور على منصة "إكس" أن الإطار المقترح لإنشاء ممر جديد، وتنفيذ عمليات مشتركة لإزالة الألغام، ووضع ترتيبات مستقبلية لإدارة مضيق هرمز، يُمثّل مثالاً واضحاً على هذا النهج.
Iran’s commitment to peace and stability is matched by steadfast diplomacy with our neighbors. In talks with Pakistani and Omani guests, regional solutions were stressed.
Proposed framework for new corridor, joint mine-clearing, and future management of Hormuz is case in point. pic.twitter.com/5VYzRp1DzY
— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) August 25, 2026
Iran’s commitment to peace and stability is matched by steadfast diplomacy with our neighbors. In talks with Pakistani and Omani guests, regional solutions were stressed.
Proposed framework for new corridor, joint mine-clearing, and future management of Hormuz is case in point. pic.twitter.com/5VYzRp1DzY