20 ناقلة بلا طريق للعودة.. أسطول إيران محاصر جنوب سريلانكا

تجمعت نحو 20 ناقلة نفط إيرانية قبالة سواحل سريلانكا، بعدما قطع الحصار البحري الأميركي طريق عودتها إلى الموانئ ، في مشهد يكشف حجم الشلل الذي أصاب صادرات النفطية وأسطولها البحري.وأظهرت بيانات تتبع السفن وجود 13 ناقلة ترفع قرب الحدود الخارجية للمياه الإقليمية السريلانكية، إلى جانب ناقلات مرتبطة بما يعرف بـ" " الذي تستخدمه طهران للالتفاف على .

وقال ، الشريك المؤسس في شركة "TankerTrackers" للاستخبارات البحرية، إن أسطولا يضم نحو 20 ناقلة إيرانية مملوكة للدولة، وجميعها فارغة، اختار الاحتماء داخل لسريلانكا.وتشير مستويات غاطس السفن إلى أنها لا تحمل ، ما يرجح أنها كانت تستعد للعودة إلى لتحميل شحنات جديدة قبل أن يمنعها الحصار الأميركي.وباتت الناقلات عالقة على بعد آلاف الكيلومترات من موانئها، تتجنب الاقتراب من المياه الإيرانية خشية اعتراضها أو استهدافها.وتتمركز السفن قرب الحد الفاصل للمياه الإقليمية السريلانكية، الممتد 12 ميلا بحريا من الساحل، حيث لا تستطيع القوات الأميركية مهاجمتها داخل مياه دولة محايدة إلا في ظروف استثنائية.وتكتسب المنطقة حساسية إضافية بعدما أغرقت غواصة أميركية الفرقاطة الإيرانية "دنا"، في الماضي، على بعد نحو 19 ميلا بحريا من سواحل سريلانكا.