تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

20 ناقلة بلا طريق للعودة.. أسطول إيران محاصر جنوب سريلانكا

Lebanon 24
26-08-2026 | 01:44
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
20 ناقلة بلا طريق للعودة.. أسطول إيران محاصر جنوب سريلانكا
20 ناقلة بلا طريق للعودة.. أسطول إيران محاصر جنوب سريلانكا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تجمعت نحو 20 ناقلة نفط إيرانية قبالة سواحل سريلانكا، بعدما قطع الحصار البحري الأميركي طريق عودتها إلى الموانئ الإيرانية، في مشهد يكشف حجم الشلل الذي أصاب صادرات طهران النفطية وأسطولها البحري.
Advertisement


وأظهرت بيانات تتبع السفن وجود 13 ناقلة ترفع العلم الإيراني قرب الحدود الخارجية للمياه الإقليمية السريلانكية، إلى جانب ناقلات مرتبطة بما يعرف بـ"أسطول الظل" الذي تستخدمه طهران للالتفاف على العقوبات.
وقال سمير مدني، الشريك المؤسس في شركة "TankerTrackers" للاستخبارات البحرية، إن أسطولا يضم نحو 20 ناقلة إيرانية مملوكة للدولة، وجميعها فارغة، اختار الاحتماء داخل المنطقة الاقتصادية لسريلانكا.

وتشير مستويات غاطس السفن إلى أنها لا تحمل النفط، ما يرجح أنها كانت تستعد للعودة إلى إيران لتحميل شحنات جديدة قبل أن يمنعها الحصار الأميركي.

وباتت الناقلات عالقة على بعد آلاف الكيلومترات من موانئها، تتجنب الاقتراب من المياه الإيرانية خشية اعتراضها أو استهدافها.

وتتمركز السفن قرب الحد الفاصل للمياه الإقليمية السريلانكية، الممتد 12 ميلا بحريا من الساحل، حيث لا تستطيع القوات الأميركية مهاجمتها داخل مياه دولة محايدة إلا في ظروف استثنائية.

وتكتسب المنطقة حساسية إضافية بعدما أغرقت غواصة أميركية الفرقاطة الإيرانية "دنا"، في مارس الماضي، على بعد نحو 19 ميلا بحريا من سواحل سريلانكا.
مواضيع ذات صلة
اختطاف ناقلة نفط قبالة سواحل اليمن يُشتبه في ارتباطها بـ"أسطول الظل" الإيراني
lebanon 24
Lebanon24
26/08/2026 12:18:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الإيطالية: قوة أوروبية تعترض ناقلة من "أسطول الظل" الروسي
lebanon 24
Lebanon24
26/08/2026 12:18:07 Lebanon 24 Lebanon 24
استهداف الجيش في المنصوري ومحاصرة حركة صيّادي صور يرفع منسوب التصعيد الإسرائيلي جنوبا
lebanon 24
Lebanon24
26/08/2026 12:18:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة العمل: عودة استقبال معاملات المواطنين اعتبارًا من 20 تموز
lebanon 24
Lebanon24
26/08/2026 12:18:07 Lebanon 24 Lebanon 24

المنطقة الاقتصادية

أسطول الظل

سمير مدني

الإيرانية

الإيراني

العقوبات

النفط

طهران

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:12 | 2026-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:54 | 2026-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:33 | 2026-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:28 | 2026-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:18 | 2026-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:02 | 2026-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:12 | 2026-08-26
Lebanon24
04:54 | 2026-08-26
Lebanon24
04:33 | 2026-08-26
Lebanon24
04:28 | 2026-08-26
Lebanon24
04:18 | 2026-08-26
Lebanon24
04:10 | 2026-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24