أميركا تُعلّق مقابلات تأشيرات الهجرة في سفاراتها حول العالم.. ما السبب؟

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علّقت كما أعادت جدولة مقابلات تأشيرات الهجرة في سفاراتها وقنصلياتها حول العالم، فيما تلقى متقدمون رسائل بإلغاء مواعيدهم مؤقتاً من دون تحديد موعد بديل.وأكد متحدث باسم الخارجية الأميركية إطلاق برنامج تدريب عالمي في جميع السفارات والقنصليات، موضحا أن مواعيد خدمات التأشيرات ستُعدل لإتاحة الوقت أمام الموظفين القنصليين للمشاركة في التدريب.ويهدف البرنامج، وفق الوزارة، إلى تمكين الموظفين من تقييم طلبات التأشيرات بصورة شاملة وموحدة، مع التركيز على تطبيق قاعدة "العبء العام"، التي تسمح برفض منح تأشيرة هجرة إذا رأى الموظف القنصلي أن مقدم الطلب قد يصبح معتمداً على المساعدات الحكومية داخل الولايات المتحدة.وأفادت وكالة ، نقلاً عن صحيفة "فايننشال تايمز"، بأن متقدمين يحملون مواعيد مقررة لمقابلات تأشيرات الهجرة تلقوا رسائل تبلغهم بإعادة جدولة مقابلاتهم، على أن تصلهم لاحقاً إشعارات تتضمن المواعيد الجديدة.ولم تُعلن المدة التي سيستغرقها التدريب، أو عدد المتقدمين المتأثرين بالإجراء، كما لم تحدد موعداً لاستئناف المقابلات بصورة اعتيادية.وجاء التحرك بعد أيام من إبطال قاض اتحادي سياسة كانت تعلق إصدار تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة. وخلصت المحكمة إلى أن تجاوز الصلاحيات التي يمنحها له القانون، من خلال تعطيل معالجة الطلبات بصورة جماعية بدلاً من ترك تقييمها للموظفين القنصليين.