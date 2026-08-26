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عربي-دولي

الأعمال ستبدأ في الـ 2027.. ماسك يُخطط لبناء ميناء فضائي بـ100 مليار دولار

Lebanon 24
26-08-2026 | 04:00
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الأعمال ستبدأ في الـ 2027.. ماسك يُخطط لبناء ميناء فضائي بـ100 مليار دولار
الأعمال ستبدأ في الـ 2027.. ماسك يُخطط لبناء ميناء فضائي بـ100 مليار دولار photos 0
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أكدت شركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك عزمها استثمار ما لا يقل عن 100 مليار دولار لإنشاء ميناء فضائي ضخم في ولاية لويزيانا الأميركية، مشيرة إلى انه سيُصبح أكبر منشأة لإطلاق الصواريخ في العالم.
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ومن المقرر إقامة المشروع، الذي يحمل اسم "ستاربيس لويزيانا"، في مقاطعة فيرميليون على ساحل خليج المكسيك، على أن تبدأ أعمال الإنشاء خلال عام 2027، وفق إعلان مشترك للشركة وهيئة التنمية الاقتصادية في الولاية.

وتستهدف "سبيس إكس" تنفيذ أول عملية إطلاق لمركبة "ستارشيب" من الموقع في موعد مبكر قد يكون عام 2029، إلا أن هذا التاريخ يظل هدفا معلنا وليس موعدا نهائيا، خصوصا أن ماسك اشتهر بوضع جداول زمنية طموحة لمشروعاته قد تتأخر عن المواعيد المحددة.

وقالت هيئة التنمية الاقتصادية في لويزيانا إن المنشأة ستكون رابع مواقع الإطلاق التابعة للشركة في الولايات المتحدة وأكبرها، وستُصمم لدعم آلاف الرحلات الفضائية سنويا، بالتزامن مع خطط "سبيس إكس" لتوسيع استخدام مركبة "ستارشيب".

وفي المرحلة الأساسية من المشروع، يُتوقع أن يضم الموقع خمسة مجمعات للإطلاق، يحتوي كل منها على منصتين وخزانات للوقود الدافع، بما يصل إلى 10 منصات إطلاق.

لكن ماسك كشف عن خطط أكثر اتساعا على المدى الطويل، قائلا عبر منصة "إكس": "ستضم ستاربيس لويزيانا في نهاية المطاف أكثر من 12 برج إطلاق، مما يتيح تنفيذ أكثر من 30 رحلة لستارشيب يوميا، ويجعلها أكبر موقع للإطلاق على وجه الأرض".

وتبقى هذه القدرة التشغيلية هدفا مستقبليا طموحا، إذ لا تزال "ستارشيب"، التي تصفها الشركة بأنها أكبر وأقوى مركبة إطلاق جرى تطويرها، في مرحلة الاختبارات والتطوير.
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