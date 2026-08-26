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عربي-دولي

مدير CIA يزور موسكو لعقد اجتماعات استخباراتية

Lebanon 24
26-08-2026 | 04:05
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مدير CIA يزور موسكو لعقد اجتماعات استخباراتية
مدير CIA يزور موسكو لعقد اجتماعات استخباراتية photos 0
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أكد الكرملين أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي آي إيه" CIA، جون راتكليف، وصل إلى موسكو "لإجراء محادثات مع مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الروسية".
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وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحيفة "واشنطن بوست" Washington Post إن راتكليف جاء إلى موسكو لإجراء "اتصالات بين الأجهزة الأمنية" في البلدين، وأضاف لوسائل الإعلام الروسية اليوم الأربعاء أن راتكليف لم يلتق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولم يكشف عن أي تفاصيل بشأن المحادثات.

وكان المتحدث باسم الكرملين قد قال، أمس الثلاثاء، إن لا علم لديه بشأن زيارة راتكليف، وذلك بعد هبوط طائرة عسكرية أمريكية في موسكو.
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