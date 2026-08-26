مدير CIA يزور موسكو لعقد اجتماعات استخباراتية

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أكد أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي آي إيه" CIA، جون راتكليف، وصل إلى "لإجراء محادثات مع مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الروسية".وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحيفة " " Washington Post إن راتكليف جاء إلى موسكو لإجراء "اتصالات بين " في البلدين، وأضاف لوسائل الإعلام الروسية اليوم الأربعاء أن راتكليف لم يلتق بالرئيس الروسي ، ولم يكشف عن أي تفاصيل بشأن المحادثات.وكان المتحدث باسم الكرملين قد قال، أمس الثلاثاء، إن لا علم لديه بشأن زيارة راتكليف، وذلك بعد هبوط طائرة عسكرية أمريكية في موسكو.