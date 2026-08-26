تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي يستغيث بالصين.. صواريخ مجنحة ومئات المسيرات الأوكرانية في سماء روسيا

Lebanon 24
26-08-2026 | 04:18
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
زيلينسكي يستغيث بالصين.. صواريخ مجنحة ومئات المسيرات الأوكرانية في سماء روسيا
زيلينسكي يستغيث بالصين.. صواريخ مجنحة ومئات المسيرات الأوكرانية في سماء روسيا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وسائط الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 426 مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية، خلال الليلة الماضية، فيما استغاث الرئيس الأوكراني بالصين، مشيراً إلى "الدور الدبلوماسي القوي" لبكين في إنهاء الحرب.
Advertisement

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أنه تم اعتراض المسيرات الأوكرانية فوق أراضي مقاطعات بيلغورود، وبريانسك، وكورسك، وأوريول، وكالوغا، وتولا، وليبيتسك، وفورونيج، وتامبوف، وريازان، ونيجني نوفغورود، وفولغوغراد، وروستوف، وفوق منطقة موسكو وضواحيها، وفي أجواء إقليم كراسنودار، وجمهورية القرم.

وأعلن حاكم مدينة سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف، أن القوات الروسية صدت هجوماً صاروخياً شنته القوات الأوكرانية أثناء الليل على المدينة، إذ تم تدمير 3 صواريخ مجنحة بعيدة المدى من طراز "فلامينغو" في أجواء البحر الأسود. وأشار الحاكم إلى عدم وقوع ضحايا أو إصابات أو أضرار في البنية التحتية نتيجة الهجوم.

وأعلن الحرس الوطني الروسي لوكالة "تاس"، نقلاً عن أحد خبراء المتفجرات أن القوات الأوكرانية غالباً ما تُلقي متفجرات من طائرات مسيّرة مموهة على شكل أدوات منزلية، بما في ذلك محافظ وألعاب أطفال.

يأتي ذلك فيما قال يفجيني بيرفيشوف، حاكم منطقة تامبوف الروسية، إن حريقاً اندلع في مستودع تابع لشركة التجارة الإلكترونية العملاقة (وايلد بيريز) عقب هجوم بطائرات مسيرة.
 
هذا وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده تعول على مزيد من التعاون مع الصين وعلى "الدور الدبلوماسي القوي" لبكين في إنهاء الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي على منصة "إكس": "يمكن أن يكون السلام إنجازنا المشترك"، معبراً عن شكره للرئيس الصيني شي جين بينغ على تهنئته بعيد استقلال أوكرانيا.
مواضيع ذات صلة
حاكم القرم: تدمير 13 مسيّرة أوكرانية في سماء سيفاستوبول
lebanon 24
Lebanon24
26/08/2026 12:19:31 Lebanon 24 Lebanon 24
حاكم القرم: تدمير 13 مسيّرة أوكرانية في سماء سيفاستوبول
lebanon 24
Lebanon24
26/08/2026 12:19:31 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: روسيا أطلقت 35 صاروخاً و185 طائرة مسيّرة في هجوم واسع استهدف مبان سكنية في أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
26/08/2026 12:19:31 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: روسيا استهدفت منشآت للغاز في منطقة تشيرنيهيف الأوكرانية
lebanon 24
Lebanon24
26/08/2026 12:19:31 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الدفاع

أوكرانيا

جمهورية

مسيرات

موسكو

الروس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:02 | 2026-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:12 | 2026-08-26
Lebanon24
04:54 | 2026-08-26
Lebanon24
04:33 | 2026-08-26
Lebanon24
04:28 | 2026-08-26
Lebanon24
04:10 | 2026-08-26
Lebanon24
04:05 | 2026-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24