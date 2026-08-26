زيلينسكي يستغيث بالصين.. صواريخ مجنحة ومئات المسيرات الأوكرانية في سماء روسيا

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أعلنت الروسية أن وسائط الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 426 مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية، خلال الليلة الماضية، فيما استغاث الرئيس الأوكراني بالصين، مشيراً إلى "الدور الدبلوماسي القوي" لبكين في إنهاء الحرب.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أنه تم اعتراض المسيرات فوق أراضي مقاطعات بيلغورود، وبريانسك، وكورسك، وأوريول، وكالوغا، وتولا، وليبيتسك، وفورونيج، وتامبوف، وريازان، ونيجني نوفغورود، وفولغوغراد، وروستوف، وفوق منطقة وضواحيها، وفي أجواء إقليم كراسنودار، وجمهورية القرم.وأعلن حاكم مدينة سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف، أن القوات الروسية صدت هجوماً صاروخياً شنته القوات الأوكرانية أثناء الليل على المدينة، إذ تم تدمير 3 صواريخ مجنحة بعيدة المدى من طراز "فلامينغو" في أجواء البحر الأسود. وأشار الحاكم إلى عدم وقوع ضحايا أو إصابات أو أضرار في البنية التحتية نتيجة الهجوم.وأعلن الحرس الوطني الروسي لوكالة "تاس"، نقلاً عن أحد خبراء المتفجرات أن القوات الأوكرانية غالباً ما تُلقي متفجرات من طائرات مسيّرة مموهة على شكل أدوات منزلية، بما في ذلك محافظ وألعاب أطفال.يأتي ذلك فيما قال يفجيني بيرفيشوف، حاكم منطقة تامبوف الروسية، إن حريقاً اندلع في مستودع تابع لشركة التجارة الإلكترونية العملاقة (وايلد بيريز) عقب هجوم بطائرات مسيرة.