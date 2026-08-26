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عربي-دولي

أطباء السودان: مقتل 27 شخصاً بهجمات للحركة الشعبية

Lebanon 24
26-08-2026 | 04:33
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أطباء السودان: مقتل 27 شخصاً بهجمات للحركة الشعبية
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أعلنت شبكة أطباء السودان اليوم الأربعاء عن مقتل 27 شخصاً بينهم 4 أطفال وإصابة آخرين جراء هجمات شنتها الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو على منطقتي القردود وأبو حمامة بولاية جنوب كردفان على خلفية الصراع مع قبيلة الأطورو التي تقطن المنطقة.
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وأضافت الشبكة في بيان: "أسفرت الهجمات عن موجة نزوح كبيرة وسط المواطنين باتجاه منطقة أبو حيطان ومدينة كادوقلي حاضرة الولاية".

وأكدت أن "استهداف المدنيين العزل يمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني"، محذرة من أن "استمرار هذه الانتهاكات من شأنه أن يحول الصراع في جنوب كردفان إلى صراع واسع".

الشبكة طالبت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بممارسة ضغوط عاجلة على قيادات الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، "لوقف الهجمات الانتقامية واستهداف المدنيين".

كما دعت إلى "ضمان وصول المساعدات الإنسانية للنازحين والمتضررين، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في استهداف المدنيين وانتهاك حقوقهم".
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