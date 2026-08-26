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عربي-دولي

دعوى قضائية ضد زوجة نتنياهو... عامل في منزلها يكشف بالتفاصيل ما كانت تقوم به

Lebanon 24
26-08-2026 | 06:14
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دعوى قضائية ضد زوجة نتنياهو... عامل في منزلها يكشف بالتفاصيل ما كانت تقوم به
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يواجه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو  دعوى قضائية جديدة أمام محكمة العمل في القدس، تُتهم فيها زوجته سارة، بإساءة معاملة جسيمة لعامل منزلي.
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت": "يطالب المدعي رامي بن حمو، الذي عمل لأكثر من عقد في مكتب رئيس الوزراء وفي مقر إقامته، بتعويض قدره 450 ألف شيكل (150 ألف دولار) وتأتي هذه الدعوى بعد نحو شهر من رفع موظف آخر في المقر دعوى قضائية مماثلة، أثار فيها مزاعم تتعلق بظروف عمله".

بحسب الدعوى القضائية، عمل بن حمو مباشرة لدى مكتب رئيس الوزراء من آذار 2023 إلى كانون الأول 2025 كعامل منزلي في مقر إقامته، وتزعم الدعوى أنه خلال هذه الفترة، تعرض لإساءة بالغة من زوجة رئيس الوزراء، شملت العمل لساعات إضافية، في انتهاك للقانون، وفي ظروف غير مقبولة، مع تعرضه لإساءة بالغة بشكل يومي.ويقول بن حمو إنه إذا لم ينفذ مطالب سارة نتنياهو بدقة، فإنه "يتعرض لوابل من الصراخ والإهانات والتحقير".

تتضمن الدعوى القضائية سلسلة من الانتهاكات من بينها، أنها طلبت منه تنظيف حقيبتها الشخصية ونعال حذائها بالمناديل المبللة، وفي حال عدم تنفيذ أي من المطالب كان يتعرض لوابل من الصراخ والشتائم من زوجة رئيس الوزراء".
 
ووفقاً لما جاء في الدعوى القضائية، شعر بن حمو بآلام في صدره أثناء يوم عمل في شباط 2025، وبعد خضوعه للفحص، تبيّن أنه مصاب بنوبة قلبية، فنُقل إلى مستشفى هداسا، حيث خضع لعملية قسطرة قلبية.

وقال إن المعاملة تجاهه ساءت بعد الحادثة، مشيراً إلى أن سارة نتنياهو عملت على توبيخه بشكل مستمر والانتقاص منه.
ووردت في الدعوى القضائية حادثة أخرى وقعت قرب نهاية فترة رعاية الطفل في الحضانة، ويزعم بن حمو أن سارة نتنياهو استشاطت غضباَ لأن خزانة الحقائب لم تكن مرتبة كما تريد، فأخرجت الأكياس البلاستيكية وألقتها على الأرض، بينما كان يزحف ليلتقطها.

وبحسب الدعوى القضائية، فإن بن حمو بعد إعلانه عدم قدرته على الاستمرار في العمل في مكتب نتنياهو، طُلب منه كتابة إشعار يُبدي فيه رغبته في المغادرة، وكتب في البداية أنه يريد المغادرة لأن زوجة رئيس الوزراء كانت تصرخ في وجهه، لكن نائبة المدير العام لمكتب رئيس الوزراء، دروريت شتاينميتز، رفضت قبول هذا الإشعار وطالبت المدعي بتغيير صياغته ليُشير إلى أنه يريد المغادرة لأسباب شخصية. (إرم نيوز) 
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