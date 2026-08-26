دعوى قضائية ضد زوجة نتنياهو... عامل في منزلها يكشف بالتفاصيل ما كانت تقوم به

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يواجه نتنياهو دعوى قضائية جديدة أمام محكمة العمل في ، تُتهم فيها زوجته سارة، بإساءة معاملة جسيمة لعامل منزلي.وقالت صحيفة " أحرنوت": "يطالب المدعي رامي بن حمو، الذي عمل لأكثر من عقد في مكتب رئيس الوزراء وفي مقر إقامته، بتعويض قدره 450 ألف شيكل (150 ألف دولار) وتأتي هذه الدعوى بعد نحو شهر من رفع موظف آخر في المقر دعوى قضائية مماثلة، أثار فيها مزاعم تتعلق بظروف عمله".بحسب الدعوى القضائية، عمل بن حمو مباشرة لدى مكتب رئيس الوزراء من آذار 2023 إلى كانون الأول 2025 كعامل منزلي في مقر إقامته، وتزعم الدعوى أنه خلال هذه الفترة، تعرض لإساءة بالغة من زوجة رئيس الوزراء، شملت العمل لساعات إضافية، في انتهاك للقانون، وفي ظروف غير مقبولة، مع تعرضه لإساءة بالغة بشكل يومي.ويقول بن حمو إنه إذا لم ينفذ مطالب سارة بدقة، فإنه "يتعرض لوابل من الصراخ والإهانات والتحقير".تتضمن الدعوى القضائية سلسلة من الانتهاكات من بينها، أنها طلبت منه تنظيف حقيبتها الشخصية ونعال حذائها بالمناديل المبللة، وفي حال عدم تنفيذ أي من المطالب كان يتعرض لوابل من الصراخ والشتائم من زوجة رئيس الوزراء".