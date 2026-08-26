نتنياهو يُهاجم خصمه الرئيسي في الإنتخابات.. ما علاقة نصرالله؟

نشر بنيامين مقاطع فيديو مولدة بالذكاء الاصطناعي عبر حسابه على منصة "إكس" يهاجم فيها رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت الذي يعد أحد أبرز منافسيه.

وفي الفيديو الأول يظهر السابق لـ" " الذي اغتالته وهو يشاهد مقابلات لآيزنكوت، وفي أحدها يسأل "هل تريد الحكومة تغيير الصيغة؟"، ليرد قائلا: "هذا ليس تغييرًا في الصيغة، بل هو حديث عن الوضع النهائي وعن آلية إنهاء. ولذلك، فإن الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله في المدى القريب هو الدفع باتجاه اتفاق من شأنه تحسين وضع".



وفي نهاية الفيديو يقول المعلق: "لو كانوا قد استمعوا إلى آيزنكوت، لكان نصر الله لا يزال حيا".



وعلق نتنياهو على الفيديو قائلا: "استسلم آيزنكوت وهرب من المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) قبل عملية أجهزة البيجر وقبل اغتيال نصر الله. كان هدفه واضحا: رفع الراية البيضاء والدفع باتجاه انتخابات".



وأضاف: "كل هذا قبل كل إنجازاتنا في ضد حزب الله وقبل الإنجازات ضد نظام الآيات في . رئيس الوزراء نتنياهو لم يستسلم. آيزنكوت استسلم. نتنياهو حارب".

איזנקוט נכנע וברח מהקבינט לפני מבצע הביפרים ולפני חיסול נסראללה -



המטרה שלו הייתה ברורה: להרים דגל לבן ולדחוף לבחירות.



כל זה לפני כל ההישגים שלנו בצפון מול חיזבאללה ולפני ההישגים מול משטר האייתולות באיראן.



ראש הממשלה נתניהו לא נכנע.



איזנקוט נכנע. נתניהו נלחם. pic.twitter.com/KSsCelMR25 — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) August 25, 2026 Advertisement

وفي الفيديو الثاني يظهر المرشد الأعلى الراحل آية الله علي خامنئي الذي اغتالته إسرائيل أيضا وهو يشاهد مقابلة لآيزنكوت، وفي نهاية الفيديو يقول المعلق: "لو كانوا قد استمعوا إلى آيزنكوت، لكان خامنئي لا يزال حيا".



وعلق نتنياهو على الفيديو قائلا: "لو كنت قد استمعت إلى آيزنكوت، لكان خامنئي على قيد الحياة اليوم".

אם הייתי מקשיב לאיזנקוט, חמינאי היה היום בחיים. pic.twitter.com/YXty4f5BrF — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) August 25, 2026

وفي الفيديو الثالث يظهر آيزنكوت وخلفه أفيغدور ليبرمان وهما يعتليان حصان طروادة، في داخل الحصان كل من منصور عباس ويائير غولان اللذان يعتبرهما نتنياهو خطرا على مستقبل إسرائيل ايديولوجيا.



وكتب نتنياهو: "حصان طروادة". (روسيا اليوم)