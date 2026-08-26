نتنياهو يُهاجم خصمه الرئيسي في الإنتخابات.. ما علاقة نصرالله؟

نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
مقاطع فيديو مولدة بالذكاء الاصطناعي عبر حسابه على منصة "إكس" يهاجم فيها رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت الذي يعد أحد أبرز منافسيه.
وفي الفيديو الأول يظهر الأمين العام
السابق لـ"حزب الله
" الذي اغتالته إسرائيل حسن نصرالله
وهو يشاهد مقابلات لآيزنكوت، وفي أحدها يسأل "هل تريد الحكومة تغيير الصيغة؟"، ليرد قائلا: "هذا ليس تغييرًا في الصيغة، بل هو حديث عن الوضع النهائي وعن آلية إنهاء. ولذلك، فإن الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله في المدى القريب هو الدفع باتجاه اتفاق من شأنه تحسين وضع".
وفي نهاية الفيديو يقول المعلق: "لو كانوا قد استمعوا إلى آيزنكوت، لكان نصر الله لا يزال حيا".
وعلق نتنياهو على الفيديو قائلا: "استسلم آيزنكوت وهرب من المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) قبل عملية أجهزة البيجر وقبل اغتيال نصر الله. كان هدفه واضحا: رفع الراية البيضاء والدفع باتجاه انتخابات".
وأضاف: "كل هذا قبل كل إنجازاتنا في الشمال
ضد حزب الله وقبل الإنجازات ضد نظام الآيات في إيران
. رئيس الوزراء نتنياهو لم يستسلم. آيزنكوت استسلم. نتنياهو حارب".
وفي الفيديو الثاني يظهر المرشد الأعلى الإيراني
الراحل آية الله علي خامنئي الذي اغتالته إسرائيل أيضا وهو يشاهد مقابلة لآيزنكوت، وفي نهاية الفيديو يقول المعلق: "لو كانوا قد استمعوا إلى آيزنكوت، لكان خامنئي لا يزال حيا".
وعلق نتنياهو على الفيديو قائلا: "لو كنت قد استمعت إلى آيزنكوت، لكان خامنئي على قيد الحياة اليوم".
وفي الفيديو الثالث يظهر آيزنكوت وخلفه أفيغدور ليبرمان وهما يعتليان حصان طروادة، في داخل الحصان كل من منصور عباس ويائير غولان اللذان يعتبرهما نتنياهو خطرا على مستقبل إسرائيل ايديولوجيا.
وكتب نتنياهو: "حصان طروادة". (روسيا اليوم)