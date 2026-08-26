مفاجأة بين سوريا وإسرائيل.. كلامٌ في تل أبيب عن "طبخة سرية"

كشفت مصادر إسرائيلية عن تحول لافت في مقاربة تل أبيب للملف السوري، مع اتجاه نحو تهدئة التوتر مع دمشق وأنقرة والدفع باتجاه اتفاق أمني، بعد أيام من قصف قاعدة أبو الظهور الجوية التي قالت إنها كانت تُجهّز لاستضافة قوات تركية.

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ونقل موقع "المونيتور" الأميركي عن مصدر سياسي أن رئيس الموساد رومان جوفمان يتولى قيادة المساعي الجديدة، في ظل ضغوط يمارسها الرئيس الأميركي للتوصل إلى تفاهم إسرائيلي- سوري.





وبحسب التقرير، لم تبدأ الاتصالات بعد الغارة، إذ كان جوفمان ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على تواصل خلال الأسابيع الماضية.

وكانت "رويترز" قد ذكرت أن الرجلين أجريا اتصالاً هاتفياً في 14 آب، بحثا خلاله احتمال نشر قوات تركية في .





وعادت المحادثات إلى الواجهة خلال لقاءات عُقدت في الأردن الأحد، وشملت استئناف مسار الترتيبات الأمنية على الحدود، بعدما كان قد بدأ العام الماضي قبل أن يتوقف إثر الهجوم على في 28 شباط.





ونقل "المونيتور" عن مسؤول أمني إسرائيلي كبير أن هذه الاتصالات تعكس تراجعاً عن السياسة السابقة التي ركزت على منع التقارب السوري– وكبح النفوذ التركي في سوريا. ونقل "المونيتور" عن مسؤول أمني إسرائيلي كبير أن هذه الاتصالات تعكس تراجعاً عن السياسة السابقة التي ركزت على منع التقارب السوري– وكبح النفوذ التركي في سوريا.





لكن المؤسسة الأمنية لا تزال منقسمة حيال هذا المسار، فالجيش أوصى بقصف قاعدة أبو الظهور استناداً إلى معلومات عن دور في الموقع، في حين يرى مسؤولون أمنيون آخرون أن التوصل إلى اتفاق مع دمشق قد يخدم المصالح الأمنية الإسرائيلية ويخفف الضغط على قواتها.





ورغم ذلك، يستبعد مؤيدو التفاهم التوصل حالياً إلى اتفاق شامل، في ظل تمسك الرئيس السوري أحمد بمطلب استعادة الجولان، مقابل استبعاد تخلي أي حكومة إسرائيلية عنه.





لذلك، يطرح مسؤولون إسرائيليون خيار اتفاق أمني مؤقت بضمانات أميركية ودولية، من شأنه إغلاق جبهة تستنزف قوات وموارد إسرائيلية. ووفق أحد المسؤولين، قد لا يتطلب الاتفاق الاحتفاظ بجميع المواقع الحدودية التي سيطرت عليها إسرائيل بعد سقوط نظام بشار في كانون الأول 2024، بما فيها مواقع في جبل الشيخ.