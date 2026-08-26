بقرار من الخزانة الأميركية.. "فلسطين أكشن" تنظيم ارهابي عالمي

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أقدمت وزارة الخزانة الأميركية رسمياً على تصنيف حركة " أكشن" كـ"تنظيم إرهابي عالمي"، شارعة في فرض حزمة من الصارمة بحقها.ويأتي هذا الإجراء إثر تقارير سابقة نشرتها صحيفة "تلغراف" وأشارت فيها إلى توجه إدارة نحو اتخاذ هذه الخطوة، التي تترتب عليها قيود مالية واسعة تتضمن تجميد أي أصول تخضع للولاية القضائية الأميركية وحظر تقديم أي أشكال الدعم أو المساندة للحركة داخل الأراضي الأميركية.وتجدر الإشارة إلى أن الخطوة الأميركية تأتي تماشياً مع الموقف ؛ إذ كانت حكومة قد صنفت "فلسطين أكشن" منظمة إرهابية في شهر من العام 2025، وهو القرار الذي حظي بتأييد رسمي من محكمة في إنجلترا وويلز خلال حزيران الماضي.