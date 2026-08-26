مهلة باكستانية جديدة لإنقاذ التفاوض بين واشنطن وطهران وفتح مضيق هرمز

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وساطة باكستانية مكثفة تقودها إسلام آباد لإنقاذ مسار التفاوض بين وطهران، عبر طرح مهلة جديدة مدتها 60 يوماً تهدف للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب الدائرة منذ شباط الماضي. ويرتكز الإطار المقترح على إعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي مقابل رفع جزءاً كبيراً من الاقتصادية المفروضة على .وفي سياق الحراك الدبلوماسي والعسكري، زار الباكستاني، عاصم منير، العاصمة طهران ناقلاً مقترحاً أميركياً يقضي بفتح الممر المائي مقابل تخفيف العقوبات، وسط مساعٍ لترتيب جولة مباحثات مباشرة بين الطرفين، سواء في إسلام آباد أو عبر "خيار الدوحة" كبديل للاستضافة.وعلى الرغم من إبداء طهران موقفاً إيجابياً تجاه المقترحات المطروحة، لا تزال الخلافات الجوهرية قائمة؛ إذ تتمسك واشنطن بفتح المضيق فوراً تزامناً مع استئناف المحادثات، بينما تصر وقف الانتهاكات لوقف إطلاق النار في أولاً، فضلاً عن استمرار التعقيدات المرتبطة بالملفات الإقليمية.