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عربي-دولي

مهلة باكستانية جديدة لإنقاذ التفاوض بين واشنطن وطهران وفتح مضيق هرمز

Lebanon 24
26-08-2026 | 11:27
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مهلة باكستانية جديدة لإنقاذ التفاوض بين واشنطن وطهران وفتح مضيق هرمز
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وساطة باكستانية مكثفة تقودها إسلام آباد لإنقاذ مسار التفاوض بين واشنطن وطهران، عبر طرح مهلة جديدة مدتها 60 يوماً تهدف للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب الدائرة منذ شباط الماضي. ويرتكز الإطار المقترح على إعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي مقابل رفع الولايات المتحدة جزءاً كبيراً من العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران.
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وفي سياق الحراك الدبلوماسي والعسكري، زار قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، العاصمة الإيرانية طهران ناقلاً مقترحاً أميركياً يقضي بفتح الممر المائي مقابل تخفيف العقوبات، وسط مساعٍ لترتيب جولة مباحثات مباشرة بين الطرفين، سواء في إسلام آباد أو عبر "خيار الدوحة" كبديل للاستضافة.

وعلى الرغم من إبداء طهران موقفاً إيجابياً تجاه المقترحات المطروحة، لا تزال الخلافات الجوهرية قائمة؛ إذ تتمسك واشنطن بفتح المضيق فوراً تزامناً مع استئناف المحادثات، بينما تصر إيران على وقف الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان أولاً، فضلاً عن استمرار التعقيدات المرتبطة بالملفات الإقليمية.
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