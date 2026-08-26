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عربي-دولي

اتفاق إيراني عماني بشأن مضيق هرمز.. وواشنطن تعرقل التنفيذ

Lebanon 24
26-08-2026 | 12:27
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اتفاق إيراني عماني بشأن مضيق هرمز.. وواشنطن تعرقل التنفيذ
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أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، التوصل إلى تفاهمات مشتركة مع سلطنة عمان بشأن مستقبل حركة الملاحة وتنظيم الأوضاع في مضيق هرمز.
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وأوضح المتحدث باسم الحرس الثوري، حسين محبي، أن المباحثات الثنائية أسفرت عن اتفاقات أولية تخص حصص الدول المطلة على المضيق وتوزيع عوائده، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الإدارة الأميركية تنتهج مواقف تعرقل الجهود الرامية لاستكمال الاتفاق وإنجازه.

وتأتي هذه التطورات في ظل محادثات مكثفة أجرتها طهران ومسقط على مدار الأسابيع الماضية، توجت بلقاء جمع وزيري خارجية البلدين في العاصمة الإيرانية الثلاثاء، حيث جرى بحث إطار عمل لترتيب مسار عبور مؤقت في المضيق، إلى جانب مشروع تقني مشترك لتطهيره من الألغام البحرية.

يذكر أن الممر المائي الحيوي -الذي يمر عبره في الظروف الاعتيادية نحو خُمس الصادرات العالمية من النفط والغاز- يشهد توترات بالغة وحصاراً تفرضه طهران منذ اندلاع المواجهات العسكرية في 28 شباط، بينما ردت واشنطن بفرض حصار مضاد على الموانئ الإيرانية وحزمة عقوبات مشددة للضغط اقتصادياً.
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