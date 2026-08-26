تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تسوية محتملة.. هل يتشارك نتنياهو وآيزنكوت السلطة؟

Lebanon 24
26-08-2026 | 14:01
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
تسوية محتملة.. هل يتشارك نتنياهو وآيزنكوت السلطة؟
تسوية محتملة.. هل يتشارك نتنياهو وآيزنكوت السلطة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تلقى انتخابات الكنيست المقررة في 27 تشرين الأول المقبل بظلالها على المشهد الإسرائيلي، وسط مؤشرات على عجز أي من المعسكرين عن حسم الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة مستقرة. وفي ظل هذا الجمود، كشفت صحيفة "معاريف" عن نقاشات داخل حزب الليكود لبحث سيناريو "حكومة تناوب" مع رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، يتضمن انتقال نتنياهو لاحقاً إلى منصب رئيس الدولة كمدخل لحفظ مستقبله السياسي.
Advertisement

يواجه نتنياهو منافسة شرسة من آيزنكوت الذي يتقدم عليه في مؤشرات القيادة الأمنية (43% مقابل 34%)، في وقت تحذر فيه الاستطلاعات من تشتت أصوات اليمين وعجز الطرفين عن نيل أغلبية 61 مقعداً. غير أن العقبة الأكبر تتمثل في "أزمة الثقة" استناداً إلى تجربة التناوب السابقة مع بيني غانتس عام 2020، فضلاً عن كون رئاسة الدولة منصباً رمزياً يُنتخب عبر الكنيست لولاية واحدة مدتها 7 سنوات، مما يعني نهاية مساره التنفيذي.

ويرى المحلل السياسي بلال العضايلة أن ربط التناوب بمنصب الرئاسة يهدف لخلق حافز حقيقي لنتنياهو للتخلي عن منصبه، بينما يقلل المحلل رياض منصور من أهمية الخطط المسبقة، مؤكداً أن توزيع المقاعد ونتائج الانتخابات الفعلية وحدها هي التي ستحدد مدى حاجة الأطراف إلى تسوية واسعة تخرج البلاد من المأزق السياسي.
مواضيع ذات صلة
قناة i24 الإسرائيلية: نتنياهو يعقد اجتماعًا أمنيًا رفيع المستوى مع رؤساء الجيش والاستخبارات لمناقشة التطورات المحتملة
lebanon 24
Lebanon24
27/08/2026 06:01:15 Lebanon 24 Lebanon 24
هل ستعود دمشق إلى لبنان؟ دراسة تكشف السيناريوهات المحتملة
lebanon 24
Lebanon24
27/08/2026 06:01:15 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا: بريطانيا تشارك في الحرب إلى جانب أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
27/08/2026 06:01:15 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب الرئيس الفلسطيني: حماس لن تشارك في الانتخابات باسمها ولن تكون جزءًا من الحكم
lebanon 24
Lebanon24
27/08/2026 06:01:15 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الأركان

رئيس الدولة

بيني غانتس

الإسرائيلي

الاستطلاع

إسرائيل

الكنيست

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:51 | 2026-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:45 | 2026-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:33 | 2026-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:32 | 2026-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:18 | 2026-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:51 | 2026-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:59 | 2026-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:51 | 2026-08-26
Lebanon24
16:45 | 2026-08-26
Lebanon24
16:33 | 2026-08-26
Lebanon24
16:32 | 2026-08-26
Lebanon24
16:18 | 2026-08-26
Lebanon24
16:00 | 2026-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24