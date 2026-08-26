مفاوضات السلام في طريق مسدود.. روسيا تستعد لتصعيد واسع ضد أوكرانيا

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في ظل انسداد أفق الحل السلمي، تستعد لتكثيف هجماتها العسكرية على ، وذلك بعدما خلصت موسكو إلى وصول مفاوضات السلام إلى طريق مسدود، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مقربة من الكرملين.وأوضحت المصادر أن موسكو تدرس بجدية تكثيف استخدام الصواريخ الباليستية التقليدية لاستهداف العاصمة كييف ومدن أوكرانية أخرى، مع التركيز على المنشآت الحيوية والبنى التحتية، وذلك بعد الانهيار الفعلي لأطر التفاوض المختلفة وعودتها إلى نقطة الصفر.ويأتي هذا التصعيد المرتقب وسط إصرار على عدم الرضوخ لضغط الاقتصادية أو الهجمات التي تستهدف مصافي النفط وشبكات اللوجستية الروسية. وفي السياق ذاته، باتت موسكو تنظر إلى الضربات الأوكرانية على أنها عمليات مدعومة بشكل مباشر من دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، نظراً لاعتماد كييف على الأسلحة والمعلومات الاستخباراتية الغربية.وكان بوتين قد ألمح في وقت سابق إلى احتمالية الرد عبر تصعيد أكبر، مقللاً من حجم الأثر الاقتصادي للهجمات الأوكرانية، ومحذراً في الوقت ذاته من جاهزية موسكو لضرب القطاعات الأكثر حساسية.وعلى الصعيد الدبلوماسي، فشلت الجهود الأميركية في تحقيق أي اختراق حقيقي لإنهاء النزاع، في وقت توقف مسار المفاوضات وسط انشغال الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس بالصراع المحتدم مع .