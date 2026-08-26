تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

في غزة.. "حماس" توافق على نزع السلاح ونتنياهو يتمسك بشروطه

Lebanon 24
26-08-2026 | 14:42
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
في غزة.. حماس توافق على نزع السلاح ونتنياهو يتمسك بشروطه
في غزة.. حماس توافق على نزع السلاح ونتنياهو يتمسك بشروطه photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن الممثل السامي لشؤون غزة في مجلس السلام، نيكولاي ملادينوف، أمام مجلس الأمن الدولي، أن حركة "حماس" وفصائل مسلحة في قطاع غزة وافقت لأول مرة على نزع أسلحتها بالكامل ونقل المسؤوليات المدنية والأمنية إلى هيئة انتقالية معترف بها أممياً.
Advertisement

وأوضح ملادينوف أن الخطة، التي وافقت عليها حماس أواخر تموز الماضي وتتألف من 15 بنداً لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار، تنص على تفكيك جميع فئات الأسلحة دون استثناء، وتخضع عملية التنفيذ لآليات تحقق ومراقبة صارمة تعتمد على الخطوات الميدانية لا على الوعود المسبقة.

وفيما يخص الموقف الإسرائيلي، أشار المسؤول الدولي إلى أن الانسحاب الإسرائيلي سيكون تدريجياً ومقترناً بالتقدم المحرز في نزع السلاح والتحقق منه، وليس وفق جدول زمني محدد سلفاً، وسط غياب تفاصيل حول المواعيد المحددة لبدء تسليم الأسلحة أو آلية نقل الصلاحيات.

تأتي هذه التطورات في ظل رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للخطة، وتمسكه بمطلب تجريد حماس من السلاح كشرط مسبق قبل تنفيذ أي انسحاب إسرائيلي من القطاع.
مواضيع ذات صلة
"مجلس السلام" في غزة: إسرائيل ستنسحب بعد نزع سلاح حماس
lebanon 24
Lebanon24
27/08/2026 06:01:43 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: كوشنر ضغط على كبار مسؤولي حماس للبدء بتنفيذ التزام نزع السلاح في غزة
lebanon 24
Lebanon24
27/08/2026 06:01:43 Lebanon 24 Lebanon 24
سي إن إن عن مسؤول إسرائيلي: نزع سلاح حماس بالكامل لا يزال شرطا أساسيا لأي اتفاق
lebanon 24
Lebanon24
27/08/2026 06:01:43 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: كوشنر وملادينوف تعهدا لحماس بانسحاب إسرائيل من غزة تزامنا مع نزع السلاح
lebanon 24
Lebanon24
27/08/2026 06:01:43 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

مجلس الأمن الدولي

نيكولاي ملادينوف

بنيامين نتنياهو

الممثل السامي

الأمن الدولي

مجلس الأمن

الإسرائيلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:51 | 2026-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:45 | 2026-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:33 | 2026-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:32 | 2026-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:18 | 2026-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:51 | 2026-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:59 | 2026-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:51 | 2026-08-26
Lebanon24
16:45 | 2026-08-26
Lebanon24
16:33 | 2026-08-26
Lebanon24
16:32 | 2026-08-26
Lebanon24
16:18 | 2026-08-26
Lebanon24
16:00 | 2026-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24