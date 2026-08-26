في غزة.. "حماس" توافق على نزع السلاح ونتنياهو يتمسك بشروطه

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أعلن لشؤون غزة في مجلس السلام، ، أمام ، أن حركة " " وفصائل مسلحة في وافقت لأول مرة على نزع أسلحتها بالكامل ونقل المسؤوليات المدنية والأمنية إلى هيئة انتقالية معترف بها أممياً.وأوضح ملادينوف أن الخطة، التي وافقت عليها حماس أواخر الماضي وتتألف من 15 بنداً لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار، تنص على تفكيك جميع فئات الأسلحة دون استثناء، وتخضع عملية التنفيذ لآليات تحقق ومراقبة صارمة تعتمد على الخطوات الميدانية لا على الوعود المسبقة.وفيما يخص الموقف ، أشار المسؤول الدولي إلى أن الانسحاب الإسرائيلي سيكون تدريجياً ومقترناً بالتقدم المحرز في نزع السلاح والتحقق منه، وليس وفق جدول زمني محدد سلفاً، وسط غياب تفاصيل حول المواعيد المحددة لبدء تسليم الأسلحة أو آلية نقل الصلاحيات.تأتي هذه التطورات في ظل رفض للخطة، وتمسكه بمطلب تجريد حماس من السلاح كشرط مسبق قبل تنفيذ أي انسحاب إسرائيلي من القطاع.