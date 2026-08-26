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عربي-دولي

إحتجاجات في إيران ضدّ محافظ البنك المركزي... الدولار وصل إلى 200 ألف تومان

Lebanon 24
26-08-2026 | 15:58
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إحتجاجات في إيران ضدّ محافظ البنك المركزي... الدولار وصل إلى 200 ألف تومان
إحتجاجات في إيران ضدّ محافظ البنك المركزي... الدولار وصل إلى 200 ألف تومان photos 0
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أظهرت مقاطع مصورة تجمعًا ليليًا لمؤيدين للحكومة الإيرانية في طهران، ردد خلاله المشاركون هتافات تنتقد محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، بعد انخفاض سعر صرف التومان أمام الدولار.
 
وردد المشاركون هتافات طالبت همتي بالتدخل بعد وصول سعر الدولار إلى 200 ألف تومان.
 
 
 
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