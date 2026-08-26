إحتجاجات في إيران ضدّ محافظ البنك المركزي... الدولار وصل إلى 200 ألف تومان

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همزمان با عبور ارزش دلار در ایران از مرز ۲۰۰ هزار تومان و اعلام عملیات «انزوای اقتصادی» علیه جمهوری اسلامی از سوی آمریکا، ویدیوهایی از تجمع شبانه حامیان حکومت در تهران منتشر شده است که نشان میدهد گروهی از تجمعکنندگان، علیه عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،… pic.twitter.com/EBI2tIsfcj
— independentpersian (@indypersian) August 26, 2026
همزمان با عبور ارزش دلار در ایران از مرز ۲۰۰ هزار تومان و اعلام عملیات «انزوای اقتصادی» علیه جمهوری اسلامی از سوی آمریکا، ویدیوهایی از تجمع شبانه حامیان حکومت در تهران منتشر شده است که نشان میدهد گروهی از تجمعکنندگان، علیه عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،… pic.twitter.com/EBI2tIsfcj