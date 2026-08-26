إحتجاجات في إيران ضدّ محافظ البنك المركزي... الدولار وصل إلى 200 ألف تومان

أظهرت مقاطع مصورة تجمعًا ليليًا لمؤيدين للحكومة في ، ردد خلاله المشاركون هتافات تنتقد محافظ ، بعد انخفاض سعر صرف التومان أمام الدولار.



وردد المشاركون هتافات طالبت همتي بالتدخل بعد وصول سعر الدولار إلى 200 ألف تومان.

همزمان با عبور ارزش دلار در ایران از مرز ۲۰۰ هزار تومان و اعلام عملیات «انزوای اقتصادی» علیه جمهوری اسلامی از سوی آمریکا، ویدیوهایی از تجمع شبانه حامیان حکومت در تهران منتشر شده است که نشان می‌دهد گروهی از تجمع‌کنندگان، علیه همتی، رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،… pic.twitter.com/EBI2tIsfcj — independentpersian (@indypersian) August 26, 2026 Advertisement