حلفاء واشنطن يحذرون من أن مضيق هرمز لا يزال على الأرجح ملغوما

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قام حلفاء للولايات المتحدة، بالتحذير سرا، من أن لا يزال على الأرجح ملغوما، مما يثير الشكوك بشأن إعلان الرئيس الأميركي أن البحرية الأميركية أزالت وفجّرت بالكامل المتفجرات التي زرعتها .ونقلت وكالة " " عن مصادر طلبت عدم هويتها، أثناء مناقشة تقييمات داخلية، أن أحرزت على الأرجح بعض التقدم في إزالة الألغام الموجودة في المياه الدولية.الا ان المصادر تعتقد أن جهود إزالة الألغام لم تنجح في التخلص من جميع الألغام التي زرعتها إيران، والمقدر عددها بما يتراوح بين 80 و150 لغما.وكان قد أعلن، يوم الثلاثاء، أنه أُبلغ من البحرية الأميركية بإزالة جميع الألغام أو تفجيرها في المياه الدولية بمضيق هرمز.وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إن إيران أُبلغت بأن أي سفينة أو قارب يزرع ألغاما جديدة "سيُدمر فورا وبشكل منهجي".