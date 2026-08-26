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عربي-دولي

حلفاء واشنطن يحذرون من أن مضيق هرمز لا يزال على الأرجح ملغوما

Lebanon 24
26-08-2026 | 23:09
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حلفاء واشنطن يحذرون من أن مضيق هرمز لا يزال على الأرجح ملغوما
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قام حلفاء للولايات المتحدة، بالتحذير سرا، من أن مضيق هرمز لا يزال على الأرجح ملغوما، مما يثير الشكوك بشأن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن البحرية الأميركية أزالت وفجّرت بالكامل المتفجرات التي زرعتها إيران.
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ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها، أثناء مناقشة تقييمات داخلية، أن الولايات المتحدة أحرزت على الأرجح بعض التقدم في إزالة الألغام الموجودة في المياه الدولية.

الا ان المصادر تعتقد أن جهود إزالة الألغام لم تنجح في التخلص من جميع الألغام التي زرعتها إيران، والمقدر عددها بما يتراوح بين 80 و150 لغما.

وكان ترامب قد أعلن، يوم الثلاثاء، أنه أُبلغ من البحرية الأميركية بإزالة جميع الألغام أو تفجيرها في المياه الدولية بمضيق هرمز.

وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إن إيران أُبلغت بأن أي سفينة أو قارب يزرع ألغاما جديدة "سيُدمر فورا وبشكل منهجي".
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