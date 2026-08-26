ترامب يعلن طوارئ وطنية لحماية شبكة الكهرباء.. هذا ما كشفه

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، حالة طوارئ وطنية بسبب مخاطر المعدات الأجنبية المستخدمة في شبكة الكهرباء، محذراً من إمكان استغلالها من جانب حكومات معادية لتعطيل إمدادات الطاقة.
ويقضي الأمر التنفيذي بمنع شراء أو استيراد أو تركيب مكونات أجنبية مشمولة بالقيود داخل نظام نقل الطاقة الكهربائية الرئيسي، الذي يضم خطوط الجهد العالي والمحطات الفرعية ومنشآت التوليد التي تنقل الكهرباء عبر الولايات المتحدة.
وبرر ترامب القرار بتزايد الطلب على الكهرباء، ولا سيما مع توسع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والمشاريع التكنولوجية، معتبراً أن أي انقطاع واسع سيُلحق أضراراً كبيرة بالبلاد.
وحذر الأمر من احتمال احتواء بعض المعدات المصنعة في الخارج على "أبواب خلفية" رقمية تتيح التحكم بها أو تعطيلها عن بُعد. ويشمل القرار دولاً خاضعة لعقوبات أو لحظر أسلحة أميركي، من دون أن يذكر الصين بالاسم، رغم المخاوف الأميركية السابقة من استخدام معدات صينية في البنى التحتية الحيوية