الخطف يدرّ 5.8 ملايين دولار على مسلحي نيجيريا خلال عام

جمع مسلحون في نيجيريا نحو 5.8 ملايين دولار من الفديات خلال عام واحد، وسط ارتفاع حاد في أعداد المخطوفين وتحول هذه العمليات إلى مصدر تمويل متنامٍ للجماعات المسلحة.
وأفادت دراسة لشركة "إس.بي.إم إنتليغنس" الأمنية بأن 7825 شخصاً اختُطفوا بين تموز
2025 وحزيران 2026، بزيادة بلغت 66 في المئة عن العام السابق، فيما سُجل مقتل ما لا يقل عن 1142 شخصاً.
وبلغت قيمة الفديات المؤكدة 7.78 مليارات نيرة، أي نحو 5.79 ملايين دولار، بعدما ارتفعت إلى أكثر من ثلاثة أضعاف. ورجحت الشركة أن تكون القيمة الحقيقية أعلى، نظراً إلى عدم الإعلان عن كثير من المدفوعات.
واستحوذ فصيل تابع لجماعة "بوكو حرام" على 90 في المئة من الفديات المسجلة في شمال شرق
نيجيريا، بينما شهد شمال غرب
البلاد العدد الأكبر من عمليات الخطف والضحايا.
وتستهدف هذه العمليات المدارس والقرى والطرق الرئيسية، فيما أمر الرئيس بولا تينوبو قوات الأمن
بإنقاذ نحو 600 مدني خُطفوا الأسبوع الماضي في ولاية النيجر شمال وسط البلاد. (العين الاخبارية)