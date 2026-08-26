الخطف يدرّ 5.8 ملايين دولار على مسلحي نيجيريا خلال عام

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وأفادت دراسة لشركة "إس.بي.إم إنتليغنس" الأمنية بأن 7825 شخصاً اختُطفوا بين 2025 وحزيران 2026، بزيادة بلغت 66 في المئة عن العام السابق، فيما سُجل مقتل ما لا يقل عن 1142 شخصاً.وبلغت قيمة الفديات المؤكدة 7.78 مليارات نيرة، أي نحو 5.79 ملايين دولار، بعدما ارتفعت إلى أكثر من ثلاثة أضعاف. ورجحت الشركة أن تكون القيمة الحقيقية أعلى، نظراً إلى عدم الإعلان عن كثير من المدفوعات.واستحوذ فصيل تابع لجماعة "بوكو حرام" على 90 في المئة من الفديات المسجلة في نيجيريا، بينما شهد البلاد العدد الأكبر من عمليات الخطف والضحايا.وتستهدف هذه العمليات المدارس والقرى والطرق الرئيسية، فيما أمر الرئيس بإنقاذ نحو 600 مدني خُطفوا الأسبوع الماضي في ولاية النيجر شمال وسط البلاد. (العين الاخبارية)