تبادل جديد للأسرى بين روسيا وأوكرانيا

أعلنت ، الأربعاء، استعادة عشرة من جنودها في عملية تبادل محدودة مع ، مقابل إعادة عشرة أسرى أوكرانيين إلى بلادهم.

وقالت مفوضة حقوق الإنسان الروسية يانا لانتراتوفا إن سلّمت الجنود مقابل الأسرى الأوكرانيين الذين عادوا في 24 آب.

وكان الرئيس الأوكراني قد أعلن الاثنين عودة عشرة عسكريين كانت السلطات تعتبرهم في عداد المفقودين.

وتُعد عمليات تبادل الأسرى أحد مسارات التعاون النادرة بين وكييف منذ اندلاع الحرب في شباط 2022. وأسهمت 26 وساطة إماراتية في تبادل 7997 أسيراً، كان أحدثها خلال آب الجاري وشمل 206 أسرى مناصفة بين الجانبين.

وتقول كييف إن أكثر من 15 ألف مدني أوكراني محتجزون في روسيا، إضافة إلى نحو سبعة آلاف عسكري.