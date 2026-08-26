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عربي-دولي

تبادل جديد للأسرى بين روسيا وأوكرانيا

Lebanon 24
26-08-2026 | 23:52
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أعلنت روسيا، الأربعاء، استعادة عشرة من جنودها في عملية تبادل محدودة مع أوكرانيا، مقابل إعادة عشرة أسرى أوكرانيين إلى بلادهم.

وقالت مفوضة حقوق الإنسان الروسية يانا لانتراتوفا إن كييف سلّمت الجنود الروس مقابل الأسرى الأوكرانيين الذين عادوا في 24 آب.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن الاثنين عودة عشرة عسكريين كانت السلطات تعتبرهم في عداد المفقودين.

وتُعد عمليات تبادل الأسرى أحد مسارات التعاون النادرة بين موسكو وكييف منذ اندلاع الحرب في شباط 2022. وأسهمت 26 وساطة إماراتية في تبادل 7997 أسيراً، كان أحدثها خلال آب الجاري وشمل 206 أسرى مناصفة بين الجانبين.

وتقول كييف إن أكثر من 15 ألف مدني أوكراني محتجزون في روسيا، إضافة إلى نحو سبعة آلاف عسكري.

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فولوديمير زيلينسكي

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أوكرانيا

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الروس

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