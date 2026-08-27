رئيس وزراء قطر إلى طهران.. محاولة جديدة لكسر جمود هرمز

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وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن المحادثات ستتناول إعادة حرية الملاحة في المضيق إلى ما كانت عليه قبل 28 شباط، إلى جانب تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار.وأكدت الخارجية أن الزيارة ستبحث استمرار جهود الوساطة القطرية والتطورات الإقليمية. وتأتي بعد زيارتين أجراهما إلى طهران خلال الأسبوع الجاري وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.وتتحرك الوساطة في ظل توقف معظم العمليات العسكرية منذ نحو شهر، من دون تحقيق اختراق ، فيما انتقلت إلى تشديد الهادفة إلى عزل إيران والضغط على شركائها التجاريين.وتزامنت الزيارة مع إعلان هيئة عمليات التجارة البحرية إصابة ناقلة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق تمت السيطرة عليه لاحقاً، من دون وقوع إصابات أو تسجيل أضرار بيئية. (بي بي سي)