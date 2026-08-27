تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

دهس متعمّد قرب محطة قطار في فرنسا.. قتيل و10 جرحى

Lebanon 24
27-08-2026 | 01:19
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
دهس متعمّد قرب محطة قطار في فرنسا.. قتيل و10 جرحى
دهس متعمّد قرب محطة قطار في فرنسا.. قتيل و10 جرحى photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

قُتل شخص وأصيب 10، بعدما قاد رجل سيارة باتجاه مجموعة من المارة في مدينة "Caen" شمال غرب فرنسا، قبل أن يفر من المكان ويُلقى القبض عليه لاحقاً.

وبحسب "france 24"، وقع الحادث قرابة الساعة 10:15 مساء الأربعاء، في شارع مقابل محطة القطار. وقالت السلطات المحلية إن السيارة صدمت المارة بشكل متعمد، فيما أشارت مصادر أمنية إلى أن الحادث قد يكون وقع بعد شجار.

وأعلن محافظ المنطقة دافيد كلافير أن 7 من المصابين في حالة حرجة، بينما أصيب 3 آخرون بجروح طفيفة. وقال مسؤول أمني في المدينة إن جميع الضحايا على ما يبدو رجال تتراوح أعمارهم بين 17 و40 عاماً.

أما المشتبه به، فهو رجل يبلغ 26 عاماً وُلد في روسيا. ووفق السلطات، لم يكن معروفاً لدى أجهزة الاستخبارات، لكنه كان معروفاً لدى الشرطة فقط في مخالفات مرورية.

وفرّ المشتبه به بعد الحادث، قبل أن يتم توقيفه في "Ouistreham"، على بعد نحو 20 كيلومتراً من موقع الدهس.

وأكد نائب المدعي العام أن التحقيق لا يتعامل حالياً مع دافع إرهابي، لكنه شدد على أن التحقيق لا يزال في بدايته. وفتحت الشرطة تحقيقاً بتهم القتل والاعتداء المشدد، من دون كشف هوية القتيل حتى الآن.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة الطوارئ الأوكرانية: قتيلان وعدد من الجرحى في قصف روسي على محطة القطارات في مقاطعة أوديسا
lebanon 24
Lebanon24
27/08/2026 10:36:34 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: قتيل و10 جرحى في 7 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
lebanon 24
Lebanon24
27/08/2026 10:36:34 Lebanon 24 Lebanon 24
قتيل وجرحى... إنفجار في محطة غاز غربي إيران
lebanon 24
Lebanon24
27/08/2026 10:36:34 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة أميركية تضرب محطة مياه في إيران.. قتيل و4 جرحى
lebanon 24
Lebanon24
27/08/2026 10:36:34 Lebanon 24 Lebanon 24

المدعي العام

غرب فرنسا

france 24

شمال غرب

نائب ال

ليه لا

القطار

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:51 | 2026-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2026-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-08-27
Lebanon24
02:51 | 2026-08-27
Lebanon24
02:47 | 2026-08-27
Lebanon24
02:39 | 2026-08-27
Lebanon24
02:31 | 2026-08-27
Lebanon24
02:12 | 2026-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24