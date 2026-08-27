دهس متعمّد قرب محطة قطار في فرنسا.. قتيل و10 جرحى

قُتل شخص وأصيب 10، بعدما قاد رجل سيارة باتجاه مجموعة من المارة في مدينة "Caen" شمال ، قبل أن يفر من المكان ويُلقى القبض عليه لاحقاً.

وبحسب " "، وقع الحادث قرابة الساعة 10:15 مساء الأربعاء، في شارع مقابل محطة . وقالت السلطات المحلية إن السيارة صدمت المارة بشكل متعمد، فيما أشارت مصادر أمنية إلى أن الحادث قد يكون وقع بعد .

وأعلن محافظ المنطقة دافيد كلافير أن 7 من المصابين في حالة حرجة، بينما أصيب 3 آخرون بجروح طفيفة. وقال مسؤول أمني في المدينة إن جميع الضحايا على ما يبدو رجال تتراوح أعمارهم بين 17 و40 عاماً.

أما المشتبه به، فهو رجل يبلغ 26 عاماً وُلد في . ووفق السلطات، لم يكن معروفاً لدى أجهزة الاستخبارات، لكنه كان معروفاً لدى الشرطة فقط في مخالفات مرورية.

وفرّ المشتبه به بعد الحادث، قبل أن يتم توقيفه في "Ouistreham"، على بعد نحو 20 كيلومتراً من موقع الدهس.

وأكد نائب أن التحقيق لا يتعامل حالياً مع دافع إرهابي، لكنه شدد على أن التحقيق لا يزال في بدايته. وفتحت الشرطة تحقيقاً بتهم القتل والاعتداء المشدد، من دون كشف هوية القتيل حتى الآن.