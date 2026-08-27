تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مقاتلات الصين تقتحم معقل موسكو… احتكار السلاح الروسي يسقط في آسيا الوسطى

Lebanon 24
27-08-2026 | 01:57
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
مقاتلات الصين تقتحم معقل موسكو… احتكار السلاح الروسي يسقط في آسيا الوسطى
مقاتلات الصين تقتحم معقل موسكو… احتكار السلاح الروسي يسقط في آسيا الوسطى photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

لم تعد روسيا المورّد العسكري الذي لا بديل منه في آسيا الوسطى. فبينما لا تزال جيوش المنطقة تعتمد على ترسانة سوفييتية وروسية واسعة، تتقدم الصين تدريجياً من بيع المسيّرات والمركبات إلى قطاعات أكثر حساسية، تشمل الدفاع الجوي والطيران العسكري.

يظهر التحول بوضوح في أوزبكستان، التي بدأت تعاونها مع بكين بشراء طائرات مسيّرة مسلحة، قبل أن تتجه إلى منظومات دفاع جوي صينية من طراز "FD-2000". وخلال تموز وآب 2026، ظهرت تقارير عن احتمال حصول طشقند على مقاتلات "J-10CE"، تحدث بعضها عن تسلم أربع طائرات ضمن صفقة قد تصل إلى 24 مقاتلة.

ولا تزال هذه المعلومات غير مؤكدة رسمياً، لكن طرحها وحده يكشف حجم التغير. فدخول المقاتلات الصينية إلى ترسانة دولة كانت مرتبطة لعقود بالمنظومة الروسية يعني انتقال بكين من توريد المعدات المساندة إلى منافسة موسكو في قلب القوة الجوية.

وفي كازاخستان، حصلت القوات على مسيّرات "Wing Loong-1" وطائرات نقل عسكرية من طراز "Y-8F-200"، رغم استمرارها في تشغيل مقاتلات "Su-30SM" الروسية. ولا تسعى أستانا إلى قطع علاقتها العسكرية مع موسكو، بل إلى تقليل اعتمادها على مورد واحد.

ويمتد الحضور الصيني إلى تركمانستان عبر منظومات الدفاع الجوي والرادارات والمسيّرات، وإلى طاجيكستان من خلال العربات المدرعة وأمن الحدود والمشاريع القريبة من أفغانستان. أما في قيرغيزستان، فتراكم بكين نفوذها بهدوء عبر المعدات والاتصالات والمساعدات والتدريب، رغم بقاء الوجود العسكري الروسي قوياً.

وسرّعت حرب أوكرانيا هذا التحول. فوفق معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، تراجعت صادرات روسيا من الأسلحة الرئيسية بنسبة 64 في المئة خلال الفترة 2021–2025 مقارنة بالسنوات الخمس السابقة، وانخفضت حصتها من السوق العالمية من 21 إلى 6.8 في المئة.

اضطرت الصناعة الدفاعية الروسية إلى إعطاء الأولوية لاحتياجات الحرب، بينما زادت العقوبات صعوبة الحصول على بعض المكونات. وفي المقابل، باتت الصين قادرة على عرض مقاتلات وصواريخ ومسيّرات ورادارات وأنظمة دفاع جوي متطورة، لا مجرد أسلحة منخفضة الكلفة.

لكن روسيا لم تخسر آسيا الوسطى. فهي ما زالت تملك قواعد ونفوذاً سياسياً وعسكرياً، وتعتمد جيوش المنطقة على معداتها وتدريبها. ما تخسره موسكو هو الاحتكار، مع صعود الصين وتركيا وتوسع الصناعات المحلية.

لذلك لا تستبدل دول المنطقة تبعيتها لروسيا بتبعية للصين، بل تتبع سياسة "تعدد الخيارات". وإذا تأكدت صفقة المقاتلات الأوزبكية، فستكون العلامة الأوضح على تحول آسيا الوسطى من سوق روسية شبه مغلقة إلى ساحة تنافس دفاعي متعدد الأقطاب. (ارم)

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصين تفتح معركة الذكاء الاصطناعي.. لا احتكار أميركياً
lebanon 24
Lebanon24
27/08/2026 14:48:47 Lebanon 24 Lebanon 24
شروط الصين تهدد بإفشال أكبر مشروع غاز روسي نحو آسيا
lebanon 24
Lebanon24
27/08/2026 14:48:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير روسي: السلاح النووي خيار متاح لحماية حلفاء موسكو من أي عدوان
lebanon 24
Lebanon24
27/08/2026 14:48:47 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلنسكي: مسيراتنا استهدفت الليلة الماضية القاعدة البحرية في نوفوروسيسك آخر معقل للبحرية الروسية بالبحر الأسود
lebanon 24
Lebanon24
27/08/2026 14:48:47 Lebanon 24 Lebanon 24

العقوبات

أوكرانيا

الصينية

الرئيسي

روسيا

تركيا

موسكو

الروس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:39 | 2026-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:30 | 2026-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-08-27
Lebanon24
06:39 | 2026-08-27
Lebanon24
06:30 | 2026-08-27
Lebanon24
05:30 | 2026-08-27
Lebanon24
05:00 | 2026-08-27
Lebanon24
04:54 | 2026-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24