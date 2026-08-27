إسرائيل تدرس طرد مسؤولين بريطانيين من مركز تنسيق غزة

تبحث إخراج مسؤولين بريطانيين، وربما أوروبيين آخرين، من الدولي الذي تقوده لمتابعة الأوضاع في بعد الحرب، وفق صحيفة "فاينانشال تايمز".

ونقلت الصحيفة، الخميس، عن مصادر مطلعة أن الحكومة ناقشت خلال الأسابيع الماضية استبعاد من المركز الذي أُنشئ لمراقبة وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه بين إسرائيل وحركة " ".

ولم يصدر حتى الآن قرار إسرائيلي رسمي بشأن طرد المسؤولين أو تحديد الدول الأخرى التي قد يشملها الإجراء.