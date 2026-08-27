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عربي-دولي

إسرائيل تدرس طرد مسؤولين بريطانيين من مركز تنسيق غزة

Lebanon 24
27-08-2026 | 02:12
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إسرائيل تدرس طرد مسؤولين بريطانيين من مركز تنسيق غزة
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تبحث إسرائيل إخراج مسؤولين بريطانيين، وربما أوروبيين آخرين، من مركز التنسيق الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمتابعة الأوضاع في قطاع غزة بعد الحرب، وفق صحيفة "فاينانشال تايمز".

ونقلت الصحيفة، الخميس، عن مصادر مطلعة أن الحكومة الإسرائيلية ناقشت خلال الأسابيع الماضية استبعاد بريطانيا من المركز الذي أُنشئ لمراقبة وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه واشنطن بين إسرائيل وحركة "حماس".

ولم يصدر حتى الآن قرار إسرائيلي رسمي بشأن طرد المسؤولين أو تحديد الدول الأخرى التي قد يشملها الإجراء.

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