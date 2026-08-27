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عربي-دولي

هجوم روسي بالطائرات المسيّرة والصواريخ يستهدف كييف

Lebanon 24
27-08-2026 | 02:39
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في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، هزت انفجارات متتالية العاصمة الأوكرانية كييف، بالتزامن مع هجوم روسي بالطائرات المسيّرة والصواريخ، من بينها صواريخ باليستية.
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ونقلت "رويترز" عن شاهد عيان قوله بسماع دوي انفجارات في العاصمة، فيما قالت وسائل إعلام أوكرانية إن روسيا أطلقت صواريخ باليستية باتجاه كييف ومناطق أخرى في البلاد.

وكانت سلطات كييف قد أصدرت تحذيراً من هجوم بطائرات مسيرة، قبل أن تعلن سقوط حطام في فناء مبنى سكني، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تعمل على تقييم الأضرار.

كما أصدرت القوات المسلحة الأوكرانية تحذيرا منفصلا من هجوم بصواريخ باليستية على العاصمة.

ولم ترد معلومات فورية عن وقوع إصابات في كييف أو حجم الأضرار التي لحقت بالمبنى السكني.

وفي كريفي ريه، مركز صناعة الصلب والتعدين في وسط أوكرانيا ومسقط رأس الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أصيب شخصان بجروح إثر سقوط صواريخ على منشأة صناعية، وفقاً لمسؤولين أوكرانيين.

كما أصيب 3 أشخاص بجروح في مدينة زابوريجيا، من دون الكشف عن طبيعة إصاباتهم أو حجم الأضرار الناجمة عن الهجوم.
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