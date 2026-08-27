هجوم روسي بالطائرات المسيّرة والصواريخ يستهدف كييف

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في الساعات الأولى من الخميس، هزت انفجارات متتالية العاصمة ، بالتزامن مع هجوم روسي بالطائرات المسيّرة والصواريخ، من بينها صواريخ باليستية.ونقلت " " عن قوله بسماع دوي انفجارات في العاصمة، فيما قالت وسائل إعلام أوكرانية إن أطلقت صواريخ باليستية باتجاه كييف ومناطق أخرى في البلاد.وكانت سلطات كييف قد أصدرت تحذيراً من هجوم بطائرات مسيرة، قبل أن تعلن سقوط حطام في فناء مبنى سكني، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تعمل على تقييم الأضرار.كما أصدرت القوات المسلحة الأوكرانية تحذيرا منفصلا من هجوم بصواريخ باليستية على العاصمة.ولم ترد معلومات فورية عن وقوع إصابات في كييف أو حجم الأضرار التي لحقت بالمبنى السكني.وفي كريفي ريه، مركز صناعة الصلب والتعدين في وسط ومسقط رأس الرئيس ، أصيب شخصان بجروح إثر سقوط صواريخ على منشأة صناعية، وفقاً لمسؤولين أوكرانيين.كما أصيب 3 أشخاص بجروح في مدينة زابوريجيا، من دون طبيعة إصاباتهم أو حجم الأضرار الناجمة عن الهجوم.