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عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يعلن قتل حارس السنوار في خان يونس

Lebanon 24
27-08-2026 | 04:54
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الجيش الإسرائيلي يعلن قتل حارس السنوار في خان يونس
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أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل رزق سهيل أبو شحمة، الذي وصفه بأنه الحارس الشخصي للرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار، إثر غارة استهدفته في خان يونس جنوب قطاع غزة الاثنين الماضي.

وقال الجيش، في بيان، إن أبو شحمة كان عنصراً في وحدة النخبة التابعة لـ"حماس"، واتهمه بالمشاركة في هجوم السابع من تشرين الأول واقتحام منطقة ريعيم.

وسبق أن ظهر أبو شحمة خلف السنوار خلال مهرجان نظمته الحركة في خان يونس، حاملاً سلاحاً استولت عليه "حماس" من أحد أفراد قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى قطاع غزة عام 2018.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل حازم موسى، الذي قال إنه ينتمي أيضاً إلى وحدة النخبة، متهماً الرجلين بالإعداد لهجمات ضد قواته والعمل على ترميم قدرات الحركة.

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يحيى السنوار

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خان يونس

قطاع غزة

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