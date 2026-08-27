الجيش الإسرائيلي يعلن قتل حارس السنوار في خان يونس

أعلن الجيش ، الخميس، مقتل رزق سهيل ، الذي وصفه بأنه الحارس الشخصي للرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة " " ، إثر غارة استهدفته في جنوب الاثنين الماضي.

وقال الجيش، في بيان، إن أبو شحمة كان عنصراً في وحدة النخبة التابعة لـ"حماس"، واتهمه بالمشاركة في هجوم السابع من تشرين الأول واقتحام منطقة ريعيم.

وسبق أن ظهر أبو شحمة خلف خلال مهرجان نظمته الحركة في خان يونس، حاملاً سلاحاً استولت عليه "حماس" من أحد أفراد قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى قطاع غزة عام 2018.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل حازم موسى، الذي قال إنه ينتمي أيضاً إلى وحدة النخبة، متهماً الرجلين بالإعداد لهجمات ضد قواته والعمل على ترميم قدرات الحركة.