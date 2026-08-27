"سنتكوم": هذا ما فعلناه ضمن حصار إيران

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الخميس، أن قواتها غيرت مسار 75 سفينة تجارية حتى 27 آب، في إطار تطبيق الحصار الذي تفرضه على .وقالت "سنتكوم"، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، إن القوات الأميركية عطلت أيضاً 3 سفن، فيما صعدت فرق عسكرية على متن سفينتين أخريين للتحقق من الامتثال لإجراءات الحصار.وأضافت القيادة المركزية أن طائرات تابعة للبحرية الأميركية من طراز "EA-18G Growler"، والمتخصصة في مهام الحرب الإلكترونية، تواصل دورياتها في أجواء بالتزامن مع العمليات البحرية.

وبحسب "سنتكوم"، تأتي هذه التحركات في إطار مواصلة الولايات المتحدة فرض الحصار على إيران ومراقبة حركة السفن للتأكد من التزامها بالإجراءات الأميركية.وتشير الأرقام التي أعلنتها القيادة المركزية إلى اتساع نطاق العمليات، إذ قالت إن حصيلتها حتى 27 آب بلغت تغيير مسار 75 سفينة تجارية، وتعطيل 3 سفن، فضلاً عن اعتلاء سفينتين.ولم يوضح بيان "سنتكوم" أسباب التعامل مع كل سفينة على حدة، أو مواقع تنفيذ تلك الإجراءات، كما لم يكشف عن جنسيات السفن أو طبيعة حمولاتها.ويأتي الإعلان وسط تصعيد أميركي متزامن على المسارين الاقتصادي والعسكري ضد ، فيما تؤكد أنها تستخدم مجموعة واسعة من الأدوات للضغط على إيران.وكان قد أكد، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"، أن الحصار البحري لا يزال سارياً، معتبراً أنه حقق نتائج كبيرة حتى الآن.