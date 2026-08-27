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عربي-دولي

اتفاقية دفاعية بين الكويت وباكستان لتعزيز التعاون العسكري

Lebanon 24
27-08-2026 | 11:30
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أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، توقيع اتفاقية للدفاع والتعاون العسكري المشترك بين الكويت وباكستان، مشيرةً إلى أنها تهدف إلى تعزيز التنسيق العملياتي وتبادل الخبرات ورفع مستوى الجاهزية والتكامل بين القوات المسلحة في البلدين.

وقالت رئاسة الأركان العامة الكويتية في بيان، إن الاتفاقية أُبرمت خلال زيارة رسمية أجراها وزير الدفاع الكويتي إلى إسلام آباد.

وقّع الاتفاقية عن الجانب الكويتي الشيخ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح، وعن الجانب الباكستاني خواجة محمد آصف.

وأضاف البيان أن الوزيرين استعرضا العلاقات "الكويتية - الباكستانية"، وبحثا آفاق التعاون في المجالين العسكري والدفاعي، إلى جانب آخر المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

واعتبرت رئاسة الأركان الكويتية أن الاتفاقية تمثل "محطة مهمة" في مسيرة التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين، لما توفره من إطار لتعزيز التنسيق العملياتي وتبادل الخبرات ورفع مستوى الجاهزية والتكامل بين القوات المسلحة، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

 

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