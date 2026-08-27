اتفاقية دفاعية بين الكويت وباكستان لتعزيز التعاون العسكري

أعلنت رئاسة الأركان ، توقيع اتفاقية للدفاع والتعاون العسكري المشترك بين وباكستان، مشيرةً إلى أنها تهدف إلى تعزيز التنسيق العملياتي وتبادل الخبرات ورفع مستوى الجاهزية والتكامل بين القوات المسلحة في البلدين.

وقالت رئاسة الأركان العامة في بيان، إن الاتفاقية أُبرمت خلال زيارة رسمية أجراها الكويتي إلى إسلام آباد.

وقّع الاتفاقية عن الجانب الكويتي الله الصباح، وعن الجانب خواجة محمد آصف.

وأضاف البيان أن الوزيرين استعرضا العلاقات "الكويتية - الباكستانية"، وبحثا التعاون في المجالين العسكري والدفاعي، إلى جانب آخر المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

واعتبرت رئاسة الأركان الكويتية أن الاتفاقية تمثل "محطة مهمة" في مسيرة التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين، لما توفره من إطار لتعزيز التنسيق العملياتي وتبادل الخبرات ورفع مستوى الجاهزية والتكامل بين القوات المسلحة، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.