وزير الخزانة الأميركي: الشعب الإيراني يكافح لتوفير احتياجاته الأساسية

أفاد الأميركي، سكوت بيسنت، اليوم الخميس، أن الشعب يكافح لتوفير احتياجاته الأساسية، فيما يواصل النظام الإيراني، تبديد مبالغ ضخمة في الخارج، حسب تعبيره.

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وأضاف بيسنت، في منشور عبر منصة "إكس"، أن النظام الإيراني "بدلاً من ضخ مليارات الدولارات إلى وكلائه الإرهابيين، ينبغي أن ينفق هذه الأموال على شعبه".