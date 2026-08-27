تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

وزير الخزانة الأميركي: الشعب الإيراني يكافح لتوفير احتياجاته الأساسية

Lebanon 24
27-08-2026 | 12:09
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
وزير الخزانة الأميركي: الشعب الإيراني يكافح لتوفير احتياجاته الأساسية
وزير الخزانة الأميركي: الشعب الإيراني يكافح لتوفير احتياجاته الأساسية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفاد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، اليوم الخميس، أن الشعب الإيراني يكافح لتوفير احتياجاته الأساسية، فيما يواصل النظام الإيراني، تبديد مبالغ ضخمة في الخارج، حسب تعبيره.
Advertisement
وأضاف بيسنت، في منشور عبر منصة "إكس"، أن النظام الإيراني "بدلاً من ضخ مليارات الدولارات إلى وكلائه الإرهابيين، ينبغي أن ينفق هذه الأموال على شعبه".
تأتي تصريحات بيسنت في ظل تصعيد واشنطن ضغوطها الاقتصادية على طهران، بما في ذلك توسيع العقوبات على شبكات مرتبطة بإيران وتشديد الإجراءات الرامية إلى عزل اقتصادها عن النظام المالي العالمي.

في حين، ملأت طوابير من السيارات محطات الوقود في إيران خلال الأيام الماضية، بعدما أعلنت الحكومة خطة تقنين خفضت بموجبها الحصص المعمول بها منذ سنوات.

وقال نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية محمد جعفر قائم بناه إن الحصار البحري الأميركي على الموانئ الإيرانية بدأ يحول دون قدرة البلاد على استيراد الوقود، في وقت لا يكفي الإنتاج المحلي لتلبية الاحتياجات.

كما أضاف أن الحصار البحري على موانئ بلاده يمنع استيراد الوقود. وقال إن "إنتاج البنزين غير كافٍ، وبسبب الحصار البحري الأميركي لا يمكننا استيراده"، وفق وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا).
مواضيع ذات صلة
وزير الخزانة الأميركي: النظام الإيراني يواصل تبديد مبالغ طائلة بالخارج وشعبه يكافح لتوفير احتياجاته الأساسية
lebanon 24
Lebanon24
28/08/2026 00:28:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخزانة الأميركي: على نظام إيران إنفاق الأموال على شعبه بدل توجيه مليارات الدولارات لوكلائه
lebanon 24
Lebanon24
28/08/2026 00:28:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخزانة الأميركي لفوكس نيوز: سنوصل أموال إيران لشعبها وطالبي التعويضات بالولايات المتحدة والمتضررين منها
lebanon 24
Lebanon24
28/08/2026 00:28:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخزانة الأميركي: الرئيس الإيراني أقر بالأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بلاده
lebanon 24
Lebanon24
28/08/2026 00:28:14 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الإيراني

وكالة الأنباء

وزير الخزانة

نائب الرئيس

وقال نائب

الإيرانية

العقوبات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:09 | 2026-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:50 | 2026-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:30 | 2026-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:50 | 2026-08-27
Lebanon24
16:35 | 2026-08-27
Lebanon24
16:22 | 2026-08-27
Lebanon24
16:08 | 2026-08-27
Lebanon24
16:02 | 2026-08-27
Lebanon24
16:00 | 2026-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24