وزير الخزانة الأميركي: الشعب الإيراني يكافح لتوفير احتياجاته الأساسية

وأضاف بيسنت، في منشور عبر منصة "إكس"، أن النظام الإيراني "بدلاً من ضخ مليارات الدولارات إلى وكلائه الإرهابيين، ينبغي أن ينفق هذه الأموال على شعبه".
تأتي تصريحات بيسنت في ظل تصعيد واشنطن
ضغوطها الاقتصادية على طهران
، بما في ذلك توسيع العقوبات
على شبكات مرتبطة بإيران وتشديد الإجراءات الرامية إلى عزل اقتصادها عن النظام المالي العالمي.
في حين، ملأت طوابير من السيارات محطات الوقود في إيران
خلال الأيام الماضية، بعدما أعلنت الحكومة خطة تقنين خفضت بموجبها الحصص المعمول بها منذ سنوات.
وقال نائب الرئيس الإيراني
للشؤون التنفيذية محمد جعفر قائم بناه إن الحصار البحري الأميركي على الموانئ الإيرانية
بدأ يحول دون قدرة البلاد على استيراد الوقود، في وقت لا يكفي الإنتاج المحلي لتلبية الاحتياجات.
كما أضاف أن الحصار البحري على موانئ بلاده يمنع استيراد الوقود. وقال إن "إنتاج البنزين غير كافٍ، وبسبب الحصار البحري الأميركي لا يمكننا استيراده"، وفق وكالة الأنباء
الرسمية الإيرانية (إرنا).