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عربي-دولي

بريطانيا: عازمون على الاستمرار في دعم أوكرانيا

Lebanon 24
27-08-2026 | 13:00
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بريطانيا: عازمون على الاستمرار في دعم أوكرانيا
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أكدت وزارة الدفاع البريطانية، عزم بريطانيا مواصلة دعم أوكرانيا والتصدي لـ"العدوان الروسي"، رداً على تهديد موسكو بضرب أهداف عسكرية بريطانية داخل أوكرانيا وخارجها.

وقال متحدث باسم الوزارة إن بريطانيا "تقف صفاً واحداً إلى جانب أوكرانيا"، وإنها ملتزمة بتزويد كييف بالمعدات التي تحتاجها للدفاع عن نفسها ضد ما وصفه بـ"الغزو غير الشرعي الذي يشنه الرئيس الروسي الروسي فلاديمير بوتين".

وأضاف: "لا ينبغي أن يساور روسيا أي شك في عزم هذه الحكومة على التصدي للعدوان الروسي، سواء في أوكرانيا أو ضد المملكة المتحدة وحلفائها".

وهددت روسيا، في وقت سابق، بضرب أهداف عسكرية بريطانية، رداً على الضربات الأوكرانية التي تستهدف أراضيها باستخدام صواريخ بريطانية، في أحدث تصعيد للتوتر بين موسكو ولندن.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن بلادها قد تضرب أهدافاً عسكرية بريطانية داخل أوكرانيا وخارجها، رداً على استخدام كييف أسلحة بريطانية في مهاجمة الأراضي الروسية.

ودعت زاخاروفا بريطانيا إلى التراجع عما وصفته بـ"الموقف العدائي" في حرب أوكرانيا، محذرةً من أن استمرار هذا النهج قد يدفع الصراع إلى "مستوى جديد تماماً".

كما اتهمت بريطانيا وفرنسا بـ"اللعب بالنار" من خلال تزويد أوكرانيا بتكنولوجيا عسكرية حساسة، معتبرةً أن هذه الخطوة قد تترتب عليها عواقب لا يمكن التنبؤ بها بالنسبة إلى البلدين.

وجاء التهديد الروسي بعد إعلان بريطانيا، الاثنين الماضي، أنها ستتيح لأوكرانيا الوصول إلى تكنولوجيا سرية لبدء إنتاج صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز "ستورم شادو" محلياً، وهي صواريخ قادرة على تنفيذ ضربات في عمق الأراضي الروسية.

 

 

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