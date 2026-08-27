ترامب: مضيق هرمز مفتوح ونظفناه من الألغام

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريحات لموقع "أكسيوس" إنه ليس قلقاً من احتمال أن تهاجم روسيا دولاً أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، قال ترامب إن روسيا تصرفت على نحو جيد للغاية بشأن المضيق، مؤكداً أن مضيق هرمز مفتوح، وأن الولايات المتحدة قامت بتنظيفه من الألغام بشكل كامل. وتأتي هذه التصريحات في وقت تؤكد فيه واشنطن إزالة أو تفجير الألغام الموجودة في المياه الدولية بالمضيق.