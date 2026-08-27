ترامب: مضيق هرمز مفتوح ونظفناه من الألغام

قال الرئيس الأميركي في تصريحات لموقع "أكسيوس" إنه ليس قلقاً من احتمال أن تهاجم دولاً أعضاء في (الناتو).

وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، قال إن روسيا تصرفت على نحو جيد للغاية بشأن المضيق، مؤكداً أن مفتوح، وأن قامت بتنظيفه من الألغام بشكل كامل. وتأتي هذه التصريحات في وقت تؤكد فيه إزالة أو تفجير الألغام الموجودة في المياه الدولية بالمضيق.