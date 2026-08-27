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عربي-دولي

لقاء أمني سعودي عراقي في بغداد...ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
27-08-2026 | 14:33
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لقاء أمني سعودي عراقي في بغداد...ماذا في التفاصيل؟
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بحث وفد أمني وعسكري سعودي رفيع المستوى مع مسؤولين عراقيين، تعزيز ضبط الحدود المشتركة وتكثيف تبادل المعلومات الاستخبارية بين البلدين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوفد السعودي في مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية ببغداد، وفق بيان لخلية الإعلام الأمني نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع".

وقال البيان إن الاجتماع عقد بحضور مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، ورئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي، إلى جانب وكلاء ومديري الأجهزة الأمنية والاستخبارية.

وأضاف أن المباحثات ركزت على "تعزيز إجراءات ضبط الحدود المشتركة وتكثيف تبادل المعلومات الاستخبارية"، بما يسهم في رفع مستوى التعاون بين البلدين.

وأكد المجتمعون حرص الجانبين على تطوير آليات العمل الأمني بما ينعكس على أمن واستقرار العراق والسعودية، وفق المصدر ذاته.

وأوضح البيان أن الاجتماع يأتي استكمالا لمباحثات وحوارات سابقة عقدت في العاصمة السعودية الرياض، ومواصلة للتنسيق الأمني بين البلدين.

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