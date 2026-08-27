لقاء أمني سعودي عراقي في بغداد...ماذا في التفاصيل؟

بحث وفد أمني وعسكري رفيع المستوى مع مسؤولين عراقيين، تعزيز ضبط الحدود المشتركة وتكثيف تبادل المعلومات الاستخبارية بين البلدين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوفد السعودي في مكتب القائد العام للقوات المسلحة ببغداد، وفق بيان لخلية الإعلام الأمني نشرته العراقية "واع".

وقال البيان إن الاجتماع عقد بحضور مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، ورئيس جهاز المخابرات الوطني ، إلى جانب وكلاء ومديري والاستخبارية.

وأضاف أن المباحثات ركزت على "تعزيز إجراءات ضبط الحدود المشتركة وتكثيف تبادل المعلومات الاستخبارية"، بما يسهم في رفع مستوى التعاون بين البلدين.

وأكد المجتمعون حرص الجانبين على تطوير آليات العمل الأمني بما ينعكس على أمن واستقرار والسعودية، وفق المصدر ذاته.

وأوضح البيان أن الاجتماع يأتي استكمالا لمباحثات وحوارات سابقة عقدت في العاصمة ، ومواصلة للتنسيق الأمني بين البلدين.