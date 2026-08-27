سالة من بنغلاديش إلى السعودية

تلقّى ، ولي السعودي، رسالة خطية من رئيس الوزراء البنغلاديشي طارق ، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها.

وتسلّم الرسالة الأمير فيصل بن فرحان السعودي، خلال استقباله للشؤون الخارجية البنغلاديشي همايون كبير، في جدة.

جاء الاستقبال على هامش الاستثنائية الثالثة والعشرين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بحضور نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد الخريجي. واستعرض الوزيران، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حيال ذات الاهتمام المشترك.