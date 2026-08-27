ضبط أكبر كمية مواد مخدرة في تاريخ البلاد.. السلطات الأمنية الكويتية تكشف تفاصيل

أحبطت الكويت أكبر كميات من المواد المخدرة في تاريخ البلاد تقدر قيمتها السوقية بنحو 150 مليون دينار (نحو 486.8 مليون دولار أميركي)، كشفت السلطات أن خيوط الجريمة، يقف وراء تفاصيلها (5) متهمين من بينهم (3) مواطنين وشخصان من الجنسيتين الأردنية والمصرية، تورطوا في إدارة مصنع لكبسولات اللاريكا» المؤثرة عقلياً وتجهيزها للترويج.

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وكان قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أحبط "أكبر عملية من نوعها لتصنيع وترويج مادة اللاريكا المؤثرة عقلياً في تاريخ دولة الكويت، بإشراف مباشر من النائب الأول لرئيس ، ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.