بزشكيان: أميركا وإسرائيل هاجمتا إيران رغم استمرار المفاوضات

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أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا هجمات عسكرية واسعة على إيران، في وقت كانت فيه مسارات الحوار بين طهران وواشنطن لا تزال قائمة بهدف التوصل إلى حل دبلوماسي للخلافات.
وأوضح بزشكيان، أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة كانت قد استؤنفت في الشهر نفسه الذي بدأت فيه الهجمات، مشيراً إلى أن إيران لم تكن الطرف الذي بدأ الحرب، لكنها وقفت بقوة في مواجهة ما وصفه بالعدوان.
وأكد بزشكيان أن دفاع إيران عن نفسها لا يعني العداء للشعوب الإسلامية والدول المجاورة، مشدداً على ضرورة ألا تكون أراضي أي دولة إسلامية منصة لشن هجمات على دولة إسلامية أخرى، وألا تسعى أي دولة إلى تحقيق أمنها على حساب زعزعة أمن جيرانها.
وقال إن إيران تمد يدها إلى دول الجوار لبناء ترتيبات أمنية، مؤكداً أن ذلك يأتي انطلاقاً من تجربة الحرب وليس من منطلق الضعف.