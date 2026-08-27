بزشكيان: أميركا وإسرائيل هاجمتا إيران رغم استمرار المفاوضات

أكد الرئيس مسعود بزشكيان أن وإسرائيل شنتا هجمات عسكرية واسعة على ، في وقت كانت فيه مسارات الحوار بين وواشنطن لا تزال قائمة بهدف التوصل إلى حل للخلافات.

وأوضح بزشكيان، أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة كانت قد استؤنفت في الشهر نفسه الذي بدأت فيه الهجمات، مشيراً إلى أن إيران لم تكن الطرف الذي بدأ الحرب، لكنها وقفت بقوة في مواجهة ما وصفه .

وأكد بزشكيان أن دفاع إيران عن نفسها لا يعني العداء للشعوب الإسلامية والدول المجاورة، مشدداً على ضرورة ألا تكون أراضي أي منصة لشن هجمات على دولة إسلامية أخرى، وألا تسعى أي دولة إلى تحقيق أمنها على حساب زعزعة أمن جيرانها.

وقال إن إيران تمد يدها إلى دول الجوار لبناء ترتيبات أمنية، مؤكداً أن ذلك يأتي انطلاقاً من تجربة الحرب وليس من منطلق الضعف.