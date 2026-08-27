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عربي-دولي

بشأن معبر بيت حانون...هذا ما كشفه الاعلام الاسرائيلي

Lebanon 24
27-08-2026 | 16:02
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كشفت هيئة البث الإسرائيلية، عن استعداد الجيش خلال الأيام الأخيرة لإعادة فتح معبر بيت حانون (إيرز) المؤدي إلى قطاع غزة في الأول من أيلول المقبل، رغم نفي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صدور أي توجيهات بهذا الشأن.

وقالت الهيئة إن استعدادات الجيش لفتح المعبر جرت بموافقة مجلس الأمن القومي الإسرائيلي على خلفية "ضغوط أميركية كبيرة" لإعادة فتح المعبر الأسبوع المقبل.

وأضافت أن الاستعدادات شملت قيام قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش ووزارة الدفاع بتطوير بنى تحتية في محيط المعبر، وشق طرق، تحت إشراف مشدد من مركز التنسيق المدني العسكري الأميركي (CMCC) في مدينة كريات غات جنوبي إسرائيل.

وحسب الهيئة، وصل نائب وزير الدفاع الألماني إلى إسرائيل، يوم الجمعة الماضي، لتدشين منشأة فحص جديدة في المعبر اشترتها الحكومة الألمانية.

ويأتي الكشف عن هذه التفاصيل، بعد ساعات من نفي نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، اعتزام إسرائيل فتح معبر بيت حانون أمام البضائع المتجهة إلى قطاع غزة.

وأفادت القناة 24 الإسرائيلية، بأنه "تحت ضغط غربي لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة، وفي ظل تكتم شديد، من المتوقع إعادة فتح معبر إيرز لنقل المساعدات إلى القطاع في الأول من أيلول المقبل".

وأغلقت إسرائيل معبر بيت حانون، الذي كان يستخدم لمرور الأفراد، في 7  تشرين الأول 2023 خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتدخل المساعدات الإنسانية حاليا إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، فيما انتقدت مؤسسات دولية عدة عدم دخول كميات كافية من المساعدات إلى القطاع رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في تشرين الأول2025.

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