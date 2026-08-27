مصداقيتك على المحك...رسالة من قاليباف إلى بيسنت

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ردّ رئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف على تصريحات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، قائلاً: مصداقيتك على المحك والإمبراطورية الأميركية آيلة الى الزوال.
وكتب قاليباف في منشور له على منصة اكس: "هذه الإمبراطورية الآيلة إلى الزوال، بدلاً من إهدار مليارات الدولارات على وكيلها الإرهابي، أي إسرائيل، وعلى 750 قاعدة عسكرية منتشرة حول العالم، كان بإمكانها إنفاق تلك الأموال على الشعب الأميركي. لكن يبدو أن هذا الخيار ليس منطقيا كثيرا بالنسبة للنظام الأميركي".
وأضاف مخاطباً بيسنت: "يا سكوت، مصداقيتك على المحك... افعل شيئاً".