مصداقيتك على المحك...رسالة من قاليباف إلى بيسنت

ردّ الايراني على تصريحات الأميركي سكوت بيسنت، قائلاً: مصداقيتك على المحك والإمبراطورية الأميركية آيلة الى الزوال.

وكتب في منشور له على منصة اكس: "هذه الآيلة إلى الزوال، بدلاً من إهدار مليارات الدولارات على وكيلها الإرهابي، أي ، وعلى 750 منتشرة حول العالم، كان بإمكانها إنفاق تلك الأموال على الشعب الأميركي. لكن يبدو أن هذا الخيار ليس منطقيا كثيرا بالنسبة للنظام الأميركي".

وأضاف مخاطباً بيسنت: "يا سكوت، مصداقيتك على المحك... افعل شيئاً".