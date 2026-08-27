الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قياديين من حماس في غزة

أعلن الجيش ، " على قائدين في الجناح العسكري لحركة في ".

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه "شن غارة في وقت سابق، الخميس، في منطقة الشاطئ شمال قطاع غزة، وقضى على بلال رقيعي، قائد في منظومة الصواريخ المضادة للدروع في الجناح العسكري لحركة حماس".

وأضاف أنه "في غارة أخرى في منطقة جنوب قطاع غزة، قضى الجيش الإسرائيلي على عزام رفعت عبد عبادلة، وهو عنصر في التابع لحركة حماس".

ووفق بيان الجيش الإسرائيلي فإنه: "خلال الفترة الأخيرة، دفع الرجلان بمخططات ضد قواتنا وعملا على إعادة بناء قدرات الحركة، في خرق ممنهج لوقف إطلاق النار. ونُفذت الغارة بهدف إزالة التهديد".

وتابع البيان: "قوات الجيش في منتشرة في المنطقة وفقا للاتفاق، وستواصل العمل لإزالة أي تهديد فوري".