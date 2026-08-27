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عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قياديين من حماس في غزة

Lebanon 24
27-08-2026 | 16:22
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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قياديين من حماس في غزة
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أعلن الجيش الإسرائيلي، "القضاء على قائدين في الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة".

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه "شن غارة في وقت سابق، الخميس، في منطقة الشاطئ شمال قطاع غزة، وقضى على بلال إبراهيم صالح رقيعي، قائد في منظومة الصواريخ المضادة للدروع في الجناح العسكري لحركة حماس".

وأضاف أنه "في غارة أخرى في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة، قضى الجيش الإسرائيلي على عزام رفعت عبد عبادلة، وهو عنصر في لواء خان يونس التابع لحركة حماس".

ووفق بيان الجيش الإسرائيلي فإنه: "خلال الفترة الأخيرة، دفع الرجلان بمخططات ضد قواتنا وعملا على إعادة بناء قدرات الحركة، في خرق ممنهج لوقف إطلاق النار. ونُفذت الغارة بهدف إزالة التهديد".

وتابع البيان: "قوات الجيش في قيادة المنطقة الجنوبية منتشرة في المنطقة وفقا للاتفاق، وستواصل العمل لإزالة أي تهديد فوري".

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قيادة المنطقة الجنوبية

المنطقة الجنوبية

لواء خان يونس

إبراهيم صالح

خان يونس

قطاع غزة

إسرائيل

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