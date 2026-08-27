إسرائيل تتحرك لمنع وصول مسيّرات متقدمة إلى حماس

بالمقابل، اتخذت إسرائيل إجراءات لمواجهة الجهود التي تبذلها حماس للتزود بطائرات مسيرة متطورة، في ظل مخاوف من توسيع قدراتها في مجال الطائرات غير المأهولة، بحسب القناة.
أتت التقديرات هذه، بعدما صعّد وزير الدفاع الإسرائيلي
لهجته تجاه أي إطلاق للبالونات أو الطائرات الورقية من القطاع باتجاه بلدات جنوب إسرائيل، معلناً انتهاء المهلة التي كانت قد حددتها تل أبيب
لوقف هذه الأنشطة.
وقال كاتس
خلال جلسة لتقييم الوضع الأمني: "انتهت المهلة التي حددناها في أعقاب إطلاق البالونات والطائرات الورقية من قطاع غزة
باتجاه بلدات النقب
"، مضيفاً أن إسرائيل تعتبر كل عملية إطلاق من هذا النوع "عملاً إرهابياً بكل معنى الكلمة"، بحسب تعبيره.
كما أكد أن أي عمليات إطلاق جديدة ستواجه "برد قوي" يستهدف، المسؤولين عنها ومنظميها ومنفذيها، إضافة إلى مواقع الإطلاق والبنى التحتية المستخدمة فيها.