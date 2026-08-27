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عربي-دولي

إسرائيل تتحرك لمنع وصول مسيّرات متقدمة إلى حماس

Lebanon 24
27-08-2026 | 16:35
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إسرائيل تتحرك لمنع وصول مسيّرات متقدمة إلى حماس
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أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن طائرات مسيرة متقدمة، مشابهة لتلك التي يمتلكها حزب الله، في طريقها إلى حركة حماس، مشيرة إلى أن إسرائيل أعربت عن قلقها إزاء مساعي الحركة للحصول على هذا النوع من الطائرات.
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بالمقابل، اتخذت إسرائيل إجراءات لمواجهة الجهود التي تبذلها حماس للتزود بطائرات مسيرة متطورة، في ظل مخاوف من توسيع قدراتها في مجال الطائرات غير المأهولة، بحسب القناة.

أتت التقديرات هذه، بعدما صعّد وزير الدفاع الإسرائيلي لهجته تجاه أي إطلاق للبالونات أو الطائرات الورقية من القطاع باتجاه بلدات جنوب إسرائيل، معلناً انتهاء المهلة التي كانت قد حددتها تل أبيب لوقف هذه الأنشطة.

وقال كاتس خلال جلسة لتقييم الوضع الأمني: "انتهت المهلة التي حددناها في أعقاب إطلاق البالونات والطائرات الورقية من قطاع غزة باتجاه بلدات النقب"، مضيفاً أن إسرائيل تعتبر كل عملية إطلاق من هذا النوع "عملاً إرهابياً بكل معنى الكلمة"، بحسب تعبيره.

كما أكد أن أي عمليات إطلاق جديدة ستواجه "برد قوي" يستهدف، المسؤولين عنها ومنظميها ومنفذيها، إضافة إلى مواقع الإطلاق والبنى التحتية المستخدمة فيها.

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