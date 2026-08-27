الألغام أُزيلت والحصار باقٍ… أميركا تفتح هرمز وتغلقه على إيران

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الجمعة، إزالة الألغام البحرية من ممرات الملاحة الدولية في مضيق هرمز، مؤكدة استمرار الحصار البحري على إيران بالتزامن مع حماية عبور السفن التجارية.
وقال قائد "سنتكوم" الأدميرال براد كوبر
إن غواصين من البحرية وعناصر من قوات النخبة، مدعومين بقدرات جوية من مختلف أفرع الجيش الأميركي، نفذوا عمليات التطهير خلال الأشهر الماضية في ظروف وصفها بالصعبة والخطيرة.
وأوضح كوبر أن القوات الأميركية المنتشرة في المنطقة، والبالغ عددها نحو 50 ألف جندي، تنفذ مهمتين متزامنتين هما فرض الحصار على إيران وضمان استمرار الملاحة التجارية، مشيراً إلى أن حركة العبور بدأت تستعيد زخمها بعد فتح الممرات المعترف بها دولياً.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب
قد أعلن الثلاثاء إزالة الألغام الموجودة في المياه الدولية بالمضيق، محذراً من تدمير أي سفينة أو قارب يحاول زرع ألغام جديدة، ومؤكداً أن واشنطن
تراقب الممر المائي بصورة مستمرة.
ورغم توقف الضربات الجوية المتبادلة بين الولايات المتحدة
وإيران منذ أسابيع، بقيت حركة نقل النفط
عبر المضيق محدودة. وأظهرت بيانات أولية لشركة "فورتكسا" عبور نحو 5 ملايين برميل الاثنين، مقارنة بأكثر من 20 مليون برميل يومياً قبل الحرب.