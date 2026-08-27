فنزويلا تدرس مغادرة "أوبك"... وحقولها تقترب من الشركات الأميركية

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ونقلت وكالة " " عن مصادر مطلعة أن فكرة الانسحاب نوقشت مع مسؤولين أميركيين، لكنها لا تزال قيد البحث ولم يُتخذ قرار نهائي بشأنها.وفي مسار موازٍ، أفادت مصادر في بأن اتفاقاً قد يُوقّع قريباً، يسمح بتخصيص مجموعة من الحقول الفنزويلية لتطويرها بواسطة شركات أميركية، على أن تُضمن الإمدادات الناتجة منها للولايات المتحدة.وتدرس الحكومتان اعتماد عقد إيجار إطاراً قانونياً للاتفاق، على أن يُنظم لاحقاً مزاد أو عطاء لتوزيع الحقول على المنتجين . ولم تصدر تعليقات رسمية من وزارتي الطاقة والنفط أو شركة الحكومية الفنزويلية.وبدأت واشنطن تنفيذ خطة بقيمة 100 مليار دولار لإعادة تأهيل قطاع الطاقة الفنزويلي، تركز على رفع إنتاج الخام، في وقت تواجه فيه الصادرات عقبات بسبب تقادم الموانئ وانقطاع الكهرباء ومشكلات الجودة.وبحسب بيانات شحن، تضطر بعض الناقلات إلى الانتظار مدة تصل إلى 30 يوماً لتحميل النفط، ما يحد من قدرة فنزويلا على زيادة صادراتها سريعاً رغم تعافي الإنتاج.