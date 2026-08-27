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عربي-دولي

ستحل مكان "جورج واشنطن".. حاملة طائرات أميركية جديدة تستعد للانتشار في الشرق الأوسط

Lebanon 24
27-08-2026 | 23:25
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ستحل مكان جورج واشنطن.. حاملة طائرات أميركية جديدة تستعد للانتشار في الشرق الأوسط
ستحل مكان جورج واشنطن.. حاملة طائرات أميركية جديدة تستعد للانتشار في الشرق الأوسط photos 0
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تقوم حاملة طائرات أميركية جديدة بالاستعداد للانتشار في الشرق الأوسط لتحل مكان حاملة أخرى أُرسلت أخيراً إلى المنطقة، وفق ما أفاد تقرير للمعهد البحري الأميركي.
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ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن تغادر مجموعة حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" مدينة سان دييغو على الساحل الغربي للولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة، في مهمة تستمر أكثر من 7 أشهر.
وستحل هذه المجموعة مكان حاملة الطائرات "جورج واشنطن" التي انطلقت من اليابان ووصلت إلى الشرق الأوسط الأسبوع الماضي، لتحل بدورها مكان "أبراهام لينكولن". 

وكانت تقارير قد تحدثت عن ظروف قاسية وحتى محاولات انتحار على متن "لينكولن" المنتشرة منذ تشرين الثاني 2025، إلا أن القائم بأعمال وزير البحرية الأميركي قلل حينها من أهمية تلك الأنباء.

في الوقت نفسه، تتجه "أبراهام لينكولن" إلى أحد موانئ تايلاند للتوقف الأسبوع المقبل، بما يتيح لطاقمها المؤلف من نحو 5 آلاف بحار فترة راحة بعد أشهر من الانتشار المتواصل.
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