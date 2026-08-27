ترامب نشر قائمة بترتيب رؤساء أميركا.. هكذا صنّف نفسه! (صورة)

وشملت فئة "شبه العظماء" ثيودور روزفلت، وجروفر كليفلاند، وجون آدامز، وجيمس ك. بولك.ومن المثير للدهشة أن فئة "المتوسط" شملت بيل كلينتون، الذي حرص على مهاجمته على مر السنين.وشملت تلك الفئة أيضًا جون كوينسي آدامز، وجيمس مونرو، وروذرفورد ب. هايز، وجيمس ماديسون، ومارتن فان بورين، وويليام هوارد ، وتشيستر أ. آرثر، وويليام ماكينلي، وأندرو جونسون، وهيربرت هوفر، وبنيامين هاريسون.وشملت فئة "أقل من المتوسط" كلاً من جون تايلر، وكالفين كوليدج، وميلارد فيلمور، وزاكاري تايلور، وجيمس بوكانان، وفرانكلين بيرس.وكما هو متوقع تماماً، وصفت قائمة ترامب وجو بأنهما "فاشلان" إلى جانب جيمي كارتر، ويوليسيس إس. جرانت، ووارن جي. هاردينج.استبعدت القائمة ويليام هنري هاريسون، وجيمس أ. غارفيلد (وكلاهما توفي بعد فترة وجيزة من توليهما المنصب)، وهاري إس. ترومان، ودوايت دي. أيزنهاور، وجون إف. كينيدي، وليندون بي. جونسون، وريتشارد نيكسون، وجيرالد فورد، ورونالد ريغان، وجورج إتش دبليو بوش، وجورج دبليو بوش.