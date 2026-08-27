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عربي-دولي

ترامب نشر قائمة بترتيب رؤساء أميركا.. هكذا صنّف نفسه! (صورة)

Lebanon 24
27-08-2026 | 23:28
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ترامب نشر قائمة بترتيب رؤساء أميركا.. هكذا صنّف نفسه! (صورة)
ترامب نشر قائمة بترتيب رؤساء أميركا.. هكذا صنّف نفسه! (صورة) photos 0
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نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر حسابه على "تروث سوشيال" صورة تصنّف رؤساء الولايات المتحدة، واضعاً نفسه وحيداً في المرتبة الأعلى تحت عنوان "الأعظم".
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ووضع التصنيف أبراهام لينكولن وجورج واشنطن وفرانكلين روزفلت وودرو ويلسون وتوماس جيفرسون وأندرو جاكسون في مرتبة "العظماء"، فيما أدرج بيل كلينتون ضمن الرؤساء "المتوسطين".

أما قائمة "الإخفاقات"، فضمت جو بايدن وباراك أوباما وجيمي كارتر، إلى جانب يوليسيس غرانت ووارن هاردينغ.
 
وشملت فئة "شبه العظماء" ثيودور روزفلت، وجروفر كليفلاند، وجون آدامز، وجيمس ك. بولك.

ومن المثير للدهشة أن فئة "المتوسط" شملت بيل كلينتون، الذي حرص ترامب على مهاجمته على مر السنين. 

وشملت تلك الفئة أيضًا جون كوينسي آدامز، وجيمس مونرو، وروذرفورد ب. هايز، وجيمس ماديسون، ومارتن فان بورين، وويليام هوارد تافت، وتشيستر أ. آرثر، وويليام ماكينلي، وأندرو جونسون، وهيربرت هوفر، وبنيامين هاريسون.

وشملت فئة "أقل من المتوسط" كلاً من جون تايلر، وكالفين كوليدج، وميلارد فيلمور، وزاكاري تايلور، وجيمس بوكانان، وفرانكلين بيرس. 

وكما هو متوقع تماماً، وصفت قائمة ترامب باراك أوباما وجو بايدن بأنهما "فاشلان" إلى جانب جيمي كارتر، ويوليسيس إس. جرانت، ووارن جي. هاردينج. 

استبعدت القائمة ويليام هنري هاريسون، وجيمس أ. غارفيلد (وكلاهما توفي بعد فترة وجيزة من توليهما المنصب)، وهاري إس. ترومان، ودوايت دي. أيزنهاور، وجون إف. كينيدي، وليندون بي. جونسون، وريتشارد نيكسون، وجيرالد فورد، ورونالد ريغان، وجورج إتش دبليو بوش، وجورج دبليو بوش.



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