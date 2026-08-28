إلى جانب بورتوريكو وغوام ومناطق أخرى.. ترامب يضم مضيق هرمز للأقاليم الأميركية

Advertisement

قام الرئيس الأميركي ، بنشر عبر منصة "تروث سوشال"، صورة تضع مضيق هرمز ضمن قائمة الأقاليم الأميركية، إلى جانب بورتوريكو وغوام ومناطق أخرى تابعة للولايات المتحدة.ويأتي المنشور امتداداً لمواقف متكررة أطلقها بشأن المضيق، في ظل التوتر المتواصل بين وطهران والحصار البحري الأميركي المفروض على .وكان ترامب قد نشر، في 18 آب، خريطة تحدد موقع مضيق هرمز وتحمل عبارة "إقليم أميركي جديد"، قبل أن يعيد نشرها بعد أيام.كما قال خلال خطاب في للشرطة بولاية إنه سيعلن المضيق إقليماً تابعاً للولايات المتحدة بعد "الانتهاء من هزيمة إيران".وأضاف: "هذا ما هو عليه في الأساس. نحن نفرض الحصار، ولا تعبر أي سفينة إلا إذا أردنا ذلك".وعاد ترامب خلال تجمع في ساوث كارولاينا ليقول إنه ينظر إلى مضيق هرمز باعتباره "إقليماً أميركياً"، في إشارة إلى سيطرة القوات الأميركية على حركة الملاحة في المنطقة.