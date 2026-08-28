غائب عن الأنظار منذ 6 أشهر.. تساؤلات بشأن وضع مجتبى خامنئي الصحي

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لا يزال مجتبى خامنئي الذي أصيب بجروح بالغة، غائبا تماما عن الأنظار بعد 6 أشهر من الجوية التي أشعلت فتيل الحرب ما يخلق فراغا في قلب قيادة .وتطل برأسها تساؤلات كثيرة بشأن وضعه الصحي ودوره، في وقت تواجه فيه قرارات مصيرية تتعلق بحرب أشعلت النار في وألحقت مزيدا من الضرر باقتصاد البلاد الهش أصلا.ويقول مسؤولون إيرانيون ومصادر عالية المستوى أخرى داخل البلاد إن مجتبى خامنئي لا يزال ممسكا بزمام الأمور ويدير شؤون الدولة من خلف الكواليس لأسباب أمنية، بينما يتعافى من جروح بالغة شوهت مظهره، مع تفويض صلاحيات واسعة في الإدارة اليومية إلى مجموعة من كبار المسؤولين.لكن مع عدم نشر أي صورة أو تسجيل مصور أو حتى رسالة صوتية له منذ تعيينه بعد أسبوع من اندلاع الحرب، تزداد الشكوك وسط الإيرانيين بشأن موقعه داخل إيران التي يفترض أن تكون كلمة الزعيم هي الكلمة العليا فيها والقول الفصل في شؤونها.وقال أليكس فاتانكا من معهد الشرق الأوسط في "لم يعد السؤال ما إذا كان مجتبى على قيد الحياة، بل ما إذا كانت إيران لا يزال لها زعيم أعلى يؤدي مهامه فعليا".واقتصرت رسائل خامنئي إلى الشعب على عدد محدود من البيانات المكتوبة التي تلاها مذيعون في نشرات الأخبار، كما غاب حتى عن أسبوع مراسم تشييع والده الشهر الماضي.ويعزو مسؤولون كبار ومطلعون آخرون غيابه إلى مخاوف من تعرضه للاغتيال، ويقولون إنه يعقد اجتماعات متكررة مع كبار المسؤولين ويتلقى جميع التقارير الرئيسية ويتخذ القرار النهائي بشأن كل المهمة.مسعود بزشكيان في 10 الجاري إنه عقد اجتماعا استمر 7 ساعات مع خامنئي.لكن الشكوك بدأت تتسلل للنفوس حتى بين أكثر إيران تشددا.وقال أحد أفراد قوات الباسيج في مدينة قم، مركز التعليم الديني "نحتاج لأن نسمع صوت قائدنا، أو رؤية أي إشارة تدل على أنه يقود البلاد ويتولى زمام الأمور، حتى يمنحنا ذلك مزيدا من الثقة".وفي حين قال عضو الباسيج، الذي طلب عدم هويته لمناقشة مثل هذا الموضوع الحساس، إنه يعتقد أن خامنئي لا يزال يتخذ القرارات الرئيسية، لكن عدم وجود حتى صورة واحدة يضعف الروح المعنوية ولا يصب في مصلحة إيران.