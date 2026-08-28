بعد 32 عامًا.. السجن المؤبد لمدان بجرائم إبادة في رواندا

أصدرت محكمة هولندية، اليوم الجمعة، حكمًا بالسجن المؤبد بحق رجل يبلغ 67 عامًا، لإدانته بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في رواندا عام 1994، بحسب " ".

Advertisement

وأدين الرجل، الذي لم تكشف السلطات عن هويته سوى باسم "يوجين.إن"، بالمشاركة في قتل نحو 3 آلاف من أفراد عرقية التوتسي، الذين لجأوا إلى ملعب في بييزا هربًا من هجمات نفذتها جماعات من الهوتو.

وفر المتهم إلى عام 1998، وحصل لاحقًا على جنسيتها. وبدأ الادعاء التحقيق معه عام 2020، قبل اعتقاله في هولندا عام 2024.

وقالت المحكمة إن المتهم كان موجودًا في الملعب في نيسان 1994، وأصدر تعليمات إلى أفراد من الهوتو بعدم السماح لأي من التوتسي بالفرار.





وأضافت أن الناجين تعرضوا لإطلاق النار والرشق بالحجارة والقنابل اليدوية، قبل قتل عدد منهم بالهراوات والسواطير، مشيرة إلى أن المتهم ألقى إحدى القنابل.

كما أدين بالمشاركة في مداهمات لمنازل يقطنها التوتسي في بلدية مبازي، حيث كان يُنظر إليه كشخص ذي سلطة. وتعرضت المنازل للنهب والحرق، ما دفع السكان إلى الفرار نحو الملعب، معتقدين أنه سيكون ملاذًا آمنًا قبل أن يُقتلوا هناك.

ونفى محامو المتهم أي تورط له في المذابح، مؤكدين أنه حاول منع الإبادة الجماعية.

وقُتل أكثر من 800 ألف من التوتسي والهوتو المعتدلين خلال نحو 100 يوم من الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.