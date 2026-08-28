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عربي-دولي

بعد أكثر من 80 عامًا.. العثور على غواصتين غارقتا خلال الحرب العالمية الثانية

Lebanon 24
28-08-2026 | 11:46
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بعد أكثر من 80 عامًا.. العثور على غواصتين غارقتا خلال الحرب العالمية الثانية
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اكتشف خبراء حطام غواصتين ألمانيتين تعودان إلى الحرب العالمية الثانية في بحر البلطيق قبالة السواحل البولندية، فيما عُثر أيضًا على حطام زورق ألماني في البحر الأيوني قبالة اليونان.
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وأوضح كريستيان لوبكه، من اللجنة الألمانية لمقابر الحرب، لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، أن الحطامين هما الغواصتان "يو-583" و"يو-649".

وعُثر على "يو-583" في 15 تموز شرق جزيرة بورنهولم، قرب المنطقة الاقتصادية الخالصة لبولندا، فيما لم تُحدد بعد إحداثيات الغواصة الثانية.

ولقي أفراد طاقم "يو-583" الـ45 حتفهم جميعًا عند غرقها، بينما نجا 11 شخصًا من طاقم "يو-649"، مقابل وفاة 35 آخرين.

وجاء اكتشاف "يو-583" بعد المحاولة الثالثة لجمعية بولندية متخصصة بالغوص في حطام السفن. وقال رئيسها، بيوتر فيتيتشوفسكي، إن الحطام في حالة جيدة جدًا وشبه سليم، لكنه مغطى بشباك صيد كثيرة.

وأبلغ الباحثون السلطات بالاكتشاف تمهيدًا لإجراء تحقيقات إضافية، فيما تدرس لجنة المقابر الحربية الألمانية طلب فرض منطقة حظر غوص حول الحطام.

وقال لوبكه إن الغواصتين اصطدمتا بغواصات أخرى خلال تدريبات، ما أدى إلى غرقهما؛ إذ غرقت "يو-583" عام 1941 و"يو-649" عام 1943، وكان متوسط أعمار طاقميهما نحو 24 عامًا.

وفي البحر الأيوني قبالة مدينة بريفيزا اليونانية، اكتُشف حطام الزورق الألماني السريع "LS 6" على عمق 96 مترًا، بعد 13 عامًا من بدء البحث عنه.

وبدأ البحث استنادًا إلى معلومات من الأرشيفات العسكرية الألمانية عن حطام مجهول بين جزيرتي ليفكادا وبريفيزا، قبل أن يحدد المؤرخ اليوناني جيورجوس كاريلاس مواقع البحث المحتملة.

ونجح غواصان تقنيان مؤخرًا في الوصول إلى الحطام وتوثيقه، قبل أن تؤكد الصور والسجلات التاريخية أنه يعود إلى "LS 6".

وكانت "LS 6" وشقيقتها "LS 5" قد نُقلتا إلى اليونان لاستخدامهما من قبل البحرية الألمانية. وخلال مهمتها الأخيرة، تعرضت "LS 6" لأضرار بالغة، ثم غرقت قبالة بريفيزا في أيلول 1943 أثناء نقلها من كورفو إلى بيرايوس لإصلاحها.
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