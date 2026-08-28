زيلينسكي يصعّد عسكرياً.. 1000 طائرة مسيّرة يوميا الى روسيا

Advertisement

أمر الرئيس الأوكراني الجيش بزيادة هجمات الطائرات المسيّرة بعيدة المدى على العمق الروسي لتصل إلى 1000 هجوم يومياً، مقارنة بنحو 300 هجوم في الوقت الراهن، مؤكداً المضي قدماً في إنجاز هذا الهدف العسكري.وأوضح في خطابه المسائي أن الضربات تحقق فعالية واسعة ضد منشآت الإنتاج العسكري وصناعة الروسية، مشيراً إلى أن تقارير الاستخبارات العسكرية تؤكد نجاح الضربات في استهداف منشأة "كامينكا" بمقاطعة روستوف، مما حرم من جزء كبير من قدرتها على إنتاج محركات الوقود الصلب للصواريخ.وفي السياق الميداني، نقل الرئيس الأوكراني عن تقارير استخباراتية أن أجزاء واسعة من باتت محاصرة فعلياً في ميناء نوفوروسيسك بفعل هجمات المسيّرات، مما عطل حركتها بالكامل، متوعداً باتخاذ إجراءات صارمة للرد على عسكرة لحركة الملاحة البحرية. كما أشار إلى رصد تراجع في بعض مكونات الصادرات الروسية بنسبة تصل إلى 80% خلال شهر واحد.