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عربي-دولي

زيلينسكي يصعّد عسكرياً.. 1000 طائرة مسيّرة يوميا الى روسيا

Lebanon 24
28-08-2026 | 16:40
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زيلينسكي يصعّد عسكرياً.. 1000 طائرة مسيّرة يوميا الى روسيا
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أمر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجيش بزيادة هجمات الطائرات المسيّرة بعيدة المدى على العمق الروسي لتصل إلى 1000 هجوم يومياً، مقارنة بنحو 300 هجوم في الوقت الراهن، مؤكداً المضي قدماً في إنجاز هذا الهدف العسكري.
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وأوضح زيلينسكي في خطابه المسائي أن الضربات الأوكرانية تحقق فعالية واسعة ضد منشآت الإنتاج العسكري وصناعة النفط الروسية، مشيراً إلى أن تقارير الاستخبارات العسكرية تؤكد نجاح الضربات في استهداف منشأة "كامينكا" بمقاطعة روستوف، مما حرم موسكو من جزء كبير من قدرتها على إنتاج محركات الوقود الصلب للصواريخ.

وفي السياق الميداني، نقل الرئيس الأوكراني عن تقارير استخباراتية أن أجزاء واسعة من أسطول البحر الأسود الروسي باتت محاصرة فعلياً في ميناء نوفوروسيسك بفعل هجمات المسيّرات، مما عطل حركتها بالكامل، متوعداً باتخاذ إجراءات صارمة للرد على عسكرة روسيا لحركة الملاحة البحرية. كما أشار إلى رصد تراجع في بعض مكونات الصادرات الروسية بنسبة تصل إلى 80% خلال شهر واحد.
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أسطول البحر الأسود الروسي

أسطول البحر الأسود

فولوديمير زيلينسكي

النفط الروسي

البحر الأسود

الأوكرانية

فولوديمير

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